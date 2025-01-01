Las personas que viven de alquiler envejecen más rápido que las que son propietarias de una casa, según un estudio

La investigación ha sido publicada en la revista Journal of Epidemology & Community Health, donde además se indica que este factor influye todavía más en la salud en comparación con otros como el desempleo. . Cabe destacar, que no se trata de una causa y efecto directa, sino que supone la acumulación de muchos elementos estrechamente vinculados con las viviendas de alquiler. En términos generales, suele ser más común que las casas de alquiler presenten problemas como una mala climatización, el moho o vivir con otras personas desconocida.