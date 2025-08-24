El personal de Reuters acusa al medio de tener un sesgo pro-israelí en medio de la guerra en curso en Gaza [Eng]

Las críticas surgieron tras el asesinato del periodista palestino Anas Al-Sharif a manos de Israel , tras lo cual Reuters publicó el titular: "Israel mata a un periodista de Al Jazeera que, según afirma, era líder de Hamás". La elección del texto generó controversia, sobre todo porque Al-Sharif había trabajado para el equipo de Reuters ganador del Premio Pulitzer en 2024, según informó Declassified UK. En agosto de 2024, un editor de Reuters dimitió, alegando un conflicto entre sus valores y la cobertura de la agencia sobre la guerra de Israel