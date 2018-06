Mi perro sabe que hizo algo mal  

Imagina la situación: llegas a casa y en lugar de que “Bobby” venga a saludarte se queda sentado tras el sofá, poniéndote ojitos y con una forma de comportarse que solemos llamar “sumisa”. Ahí es cuando dices “mi perro ha hecho algo mal y lo sabe”. Es muy común decir esto cuando ha roto o ha mordido algo, ha hecho alguna necesidad en casa… Pero no, eso que hace tu perro no es porque sepa que ha hecho algo mal… lo que sabe es que le va a caer una bronca y quiere rebajar la tensión del momento. Es decir, no tiene nada que ver con el arrepentimi