meneos
Un perro con un enorme tatuaje en su lomo genera polémica en una feria de mascotas
Las fotos de un perro sin pelo con un tatuaje completo en la espalda, al estilo de los Yakuza, se viralizaron recientemente en las redes sociales chinas, provocando indignación entre los amantes de los animales.
actualidad
actualidad
#1
victorjba
La hijoputez humana no tiene límites.
#3
Imag0
Que le quiten el perro por imbécil...
#2
pitercio
*
Este pobre bicho acaba disecado y subastado, al tiempo.
#4
johel
*
perrihijo en manos de un idiotopadre.
#5
Zerjillo
Pero tener un perro en un piso es estupendo. A ver, a mí el mascotismo no me gusta. Pero no me extraña que gente que "enjaula" en pisos a bichos que naturalmente no estarían encerrados tampoco es que me parezca muy bien. O llevar el perro en carro (no vaya a ser que se ejercite, cosa necesaria, y se canse). Y está totalmente aceptado. En fin, con el mundo mascotero hemos topado.
