¿Pero quién era el almirante Benbow?

Hay algo en “La isla del tesoro” que perfecciona aún más esa novela; quizá los detalles, que generan una atmósfera envolvente. Ocurre, por ejemplo, con el nombre de la posada donde todo empieza cuando llegan viejos piratas, como Perro Negro, para ajustar las cuentas a Billy Bones, el traicionero camarada que les ha privado del mapa de la codiciada isla. Dejando de lado nombres ficticios más efectistas, Stevenson decidió llamarla “Posada del almirante Benbow”, pero ¿realmente existió alguien con ese rango y nombre?