Pero ¿Por qué?  

Aunque en redes sociales se consideró una actitud nihilista y llegó incluso a las redes sociales de Donald Trump, las razones por las que un pingüino se separa del grupo son parte de su comportamiento y sucede por diferentes causas. Pueden hacerlo en busca de comida, agua o descanso. También para buscar pareja o territorio antes de la temporada de cría. La posibilidad más altruista en los pingüinos envejecidos: cuando no pueden seguir el ritmo de la colonia o buscan evitar la propagación de una enfermedad que padecen, se alejan.