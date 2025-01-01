edición general
13 meneos
63 clics

Una periodista de 'Malas Lenguas' desmonta el relato de Mazón sobre la DANA: "Hay un pacto de silencio"

Critica que el círculo de personas que conoce lo que hizo el día de la DANA no lo revele y todo aquel que intenta destaparlo choque con el muro del aforamiento

| etiquetas: mazon , dana , pp , cambio climatico , valencia
11 2 1 K 129 politica
7 comentarios
11 2 1 K 129 politica
#4 Leon_Bocanegra
Y por eso este programa va a durar lo que va a durar. En cuanto entren los amantes de la libertad, van todos a la puta calle, desde Javier Ruiz hasta el el último mono del programa.
1 K 28
#6 Suleiman
#4 Toros y misa en prime time.
0 K 13
hijolagranputa #7 hijolagranputa
Es patético ver como hay españoles que están convencidos de que el PP es un partido apto para dejar en su mano a todo un país a pesar de esto y que opinen lo contrario de otra persona por decir que viviría en un piso y luego, cuando esa decisión ya no dependía solo de él, cambió de opinión.
1 K 24
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Hay un pacto y en la prensa, nadie te dice porqué estuvieron 3 semanas sin movilizar bomberos. O porqué una semana más tarde tampoco dieron la alerta a tiempo o porqué hace un mes tampoco el CECOPI llegó a tiempo

Porque las cifras del turismo que estamos viendo ahora es que se hunde y hay que salvarlo a costa de matarnos, masacrarnos, de un genocidio. Y si esto se sabe pues se hunde el chiringuito más
0 K 20
NPCmasacrado #3 NPCmasacrado
Esto es culpa del turismo: Lo arreglamos interactuando con el contenido climático en redes, diciendo que hace calor, que es insoportable, que no se puede hacer nada para reducir el consumo y que esto explote y caiga.

Luego también tenemos la opción de imprimir folletos y pegarlo, meterselos en los bajos de mierda que están y recordarle a los guiris en los apartamentos turísticos que si no hay licencia les tienen que devolver el dinero para sacar esas viviendas del mercado habitacional

Que por bichos en el bajo de mierda en el que están también pueden pedir reembolso. Y así asfixiamos a los rentistas, aumentamos la oferta disponible de alquiler tradicional y reducimos la burbuja
0 K 20
Tontolculo #2 Tontolculo
No dudo de que si en vez de a Mazón esto le pasa a Sánchez o a Iglesias tendríamos el mismo silencio informativo :shit:
0 K 10

menéame