Un periodista de "ElDiario.es" desvela que tenía el correo filtrado una semana antes que el fiscal general

Con el avance del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, este miércoles ha sido turno de declarar de los periodistas de distintos medios de comunicación que se hicieron eco del correo de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales. En este sentido, el periodista de ElDiario.es, José Precedo, ha declarado ante el juez que recibió una semana antes que el fiscal general el correo filtrado.