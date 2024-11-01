Un periodista de "ElDiario.es" desvela que tenía el correo filtrado una semana antes que el fiscal general

Con el avance del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, este miércoles ha sido turno de declarar de los periodistas de distintos medios de comunicación que se hicieron eco del correo de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales. En este sentido, el periodista de ElDiario.es, José Precedo, ha declarado ante el juez que recibió una semana antes que el fiscal general el correo filtrado.
| etiquetas: periodista , eldiario.es , desvela , correo filtrado , fiscal general , supremo
Pero este hombre sí que tendría una prueba exculpatoria, solo tiene que revelar fuente.
Claro, claro....
.....y que se quede sin modo de sustento el resto de su vida.
Que genio.
Envía solo el time stamp de su servidor de destino, pero no el de origen.
Solo con q vean en el servidor de email q ese email se filtro una semana antes de q el fiscal tuviera el email vale.
No se juzga QUIEN filtro el email sino q lo filtrara el Fiscal General del Estado en persona.
#56 Pues uno de los 2 se equivoca, y la única manera de resolverlo es: ¿puedes ponerme el artículo específico de la ley que indica que es delito reverlar una fuente por propia voluntad?
Yo por más que busco no veo ningún artículo que lo diga.
1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.
2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha… » ver todo el comentario
Si un periodista revela quien es su fuente, no está violando ninguno de esos dos puntos.
No está revelando secretos ajenos, ni divulgando secretos de otra persona.
No dice "mi fuente ha matado" no, dice "esta es mi fuente" y ya.
Luego lo que dices al final, lo infieres (mal) tu.
"20.1 d A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades."
No puede ser que tengas el derecho al secreto profesional, pero resulte que si no te apetece hacer valer ese derecho, te metan en prisión
No existe el delito de revelación de fuentes (si el de secretos)
Puedo grabar llamadas, video, y publicarlas sin consentimiento de la otra parte, porque son mis conversaciones.
Evidentemente, siempre y cuando no afecten a la dignidad de la persona (por ejemplo publicar fotos de otra persona en pelotas) como establece el artículo 20 de la constitución.
Esto aplica a efectos de personas, si quien quiere grabarte es una empresa, si debe informarse y pedir consentimientos.
La culpabilidad ya la demuestra la fachosfera con bulos, pruebas falsas y recortes de panfletos.
Si tiene firma DKIM, que incluye la verificación de la fecha/hora, vale, pero todavía hay servicios de correo que no lo implementan, o que no incluyen en la verificación la fecha/hora. Y el resto es fácilmente alterable. Luego está ya el entrar en los logs del servidor de correo, que puede llevar más o menos tiempo dependiendo de donde se encuentre.
Cosas de los jueves españoles.
Acabaran en Estrasburgo.
vatendría que ir a misa
Pq pruebas de lo contrario hay 0.
Por qué aún no han sido capaces de probar de forma alguna que fue el fiscal quien filtro dicho email...
¿Cómo puede ser que un periodista de Eldiario.es guarde una información tan jugosa y no publique nada en una semana? ¿A nadie le resulta extraño?
Magia.
Que sí, que muy bien pero me sigue sonando raruno.
No es algo que descubriera, según la noticia es algo que le dijo una fuente.
¿Por qué crees entonces que soltó MAR el bulo? ¿Por qué soltó Ayuso los suyos?
Me cuesta creerlo.
No olvidemos que Ayuso es un mal necesario del PP.
Tal cosa sólo sería cierta si el periodista por alguna razón desconocida no pudiera mentir, como tal cosa no ocurre en ese universo, va a ser sólo la declaración de un periodista de un medio con fuertes subsidios gubernamentales, no la verdad revelada.
En el país campeon del mundo de las filtraciones judiciales, y hasta donde yo tengo información, este es el segundo caso en que se investiga una denuncia de una filtración, aunque el primero fue una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por una filtración de datos personales de jueces sacados de la base de datos de la Policía. Esto es en todo el periodo democrático.
Y todo por la… » ver todo el comentario
Pues doy la mía; La fiscal Lastra y MA fueron los que lo filtraron ... calculando la demanda al FG (y ayuda de cámara como el Juez Hurtado) con antelación; un buen ataque es la mejor defensa. Porque estos no es solo esta esta del minungui dando un pelotazo de unos millones; es la puerta a la madre de todas la corrupciones del PP con grupos sanitarios.
Es solo una presunta teoría ...........................(por motivación de salvaguarda legal todo es ficción)
Si la judicatura no fuese una vergüenza; Sería cuestión de tiempo que el juez supiera quién filtró la información.
La linde se les ha quedado corta, ya van hacia el horizonte andando sobre las aguas como Jesús.
Que a ver, puede que haya una confabulación judeo masónica de esas para que un periodista random de eldiario se juegue su puesto de trabajo, su carrera, su credibilidad y cárcel para proteger al fiscal general. Porque todos sabemos que el PSOE contra eldiario y la gente que trabaja ahí está dispuesta a dar la vida para defender a un alto cargo lol
Los testigos en todo este caso no sirven de nada. Que saquen los documentos con fecha, y se verá quien lo tenía y quien no.
De todas maneras, ningún medio lo publicó hasta que no se habló en público se todo esto, quiero recordar que un ministro en el congreso.
Si lo hubieran tenido una semana antes, no lo publicarían?
1- Agencia tributaria
2- Fiscalía Provincial de Madrid
3- Alberto González y sus abogados
4- Ayuso a quién su noviete va llorando.
5- Cloacas del PP manejadas por Ayuso.
Lo lógico es pensar que los datos se han filtrado desde algún sitio de estos y por probabilidades me inclinaría entre el 3, 4 o 5. Pero el 5 se lleva la palma.
Es de primero de estrategia de defensa: se filtran datos y se denuncia que alguien ha filtrado datos del acusado, se enfanga el proceso y de paso se enjuicia a alguien más.
Seguro.
Alguno se va a pasar de fecha asegurando que lo tenía antes, a ver si lo tenía antes de que lo mandara el abogado del novio y todo…