Un periodista de "ElDiario.es" desvela que tenía el correo filtrado una semana antes que el fiscal general

Con el avance del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, este miércoles ha sido turno de declarar de los periodistas de distintos medios de comunicación que se hicieron eco del correo de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales. En este sentido, el periodista de ElDiario.es, José Precedo, ha declarado ante el juez que recibió una semana antes que el fiscal general el correo filtrado.

#1 Ha añadido: "Sé que es inocente porque sé quién es mi fuente”. Según esto, el Tribunal Supremo debería suspender el juicio y recriminar al juez Hurtado por no tener en cuenta esta declaración.
Ha añadido: "Sé que es inocente porque sé quién es mi fuente”. Según esto, el Tribunal Supremo debería suspender el juicio y recriminar al juez Hurtado por no tener en cuenta esta declaración.
#3 poxemita
#1 los periodistas no son Dios, su palabra puede tener un cierto valor, pero no es una prueba concluyente.
#3 Que entren en los meta datos del email y vean si es cierto. Aunque el periodista como testigo tiene la obligación de decir la verdad.
#6 poxemita
#4 todos los testigos tienen esa obligación, pero seguramente esa premisa no se cumpla el 100% de los casos, y no estoy diciendo que esté mintiendo.

Pero este hombre sí que tendría una prueba exculpatoria, solo tiene que revelar fuente.
#6 """"Pero este hombre sí que tendría una prueba exculpatoria, solo tiene que revelar fuente.""""

Claro, claro....

.....y que se quede sin modo de sustento el resto de su vida.

Que genio. :shit:
#35 Perico12
#6 #9 #10 con los metadatos del email debería ser suficiente
rmdf #47 rmdf
#35 Los metadatos del email pueden dar una pista de quién es la fuente. Y el periodista está obligado a protegerla por encima de estar obligado a salvar al condenado.
eldarel #59 eldarel
#47 No tiene por qué.
Envía solo el time stamp de su servidor de destino, pero no el de origen.
ostiayajoder #75 ostiayajoder
#35 No hace falta.

Solo con q vean en el servidor de email q ese email se filtro una semana antes de q el fiscal tuviera el email vale.

No se juzga QUIEN filtro el email sino q lo filtrara el Fiscal General del Estado en persona.
#10 concentrado
#6 No puede revelar su fuente, ya que entonces cometería otro delito: revelación de secreto profesional. La justicia podría averiguar con su móvil si recibió lo que dice que recibió, pero siempre debería mantenerse la fuente en secreto.
Javi_Pina #18 Javi_Pina *
#10 Porque claro, la justicia no va a filtrarlo.... :roll: . La unica manera de proteger a la fuente es no mostrarlo a nadie.
#28 concentrado
#18 Sería interesante saber el recorrido de la petición del móvil por parte del tribunal. Imagino que acabaría en el TC.
#30 Guarrior
#10 estoy bastante seguro de que eso no es un delito. Los periodistas tienen el derecho de no revelar sus fuentes, pero no la prohibición.
#56 concentrado
#30 Lo que dice la ley: "El secreto profesional periodístico es el derecho y el deber de los periodistas de proteger la confidencialidad de sus fuentes de información, incluso frente a requerimientos judiciales, para garantizar la libertad de prensa. Este derecho solo puede limitarse en casos excepcionales y con autorización judicial, como cuando exista un riesgo grave e inminente para la vida o integridad de las personas, o para la seguridad nacional".
#84 Guarrior *
#56 Pues uno de los 2 se equivoca, y la única manera de resolverlo es: ¿puedes ponerme el artículo específico de la ley que indica que es delito reverlar una fuente por propia voluntad?

Yo por más que busco no veo ningún artículo que lo diga.
#86 Guarrior
#56 Ya veo que hablsa del artículo 99. En ese caso lo que ese artículo proteje la intimidad de los ciudadanos, pero en este caso lo que se revela no es un secreto íntimo si no un secreto de interés público.
#94 Alqui
#56 Eso que pones lo dice el código deontológico de las asociaciones de periodismo ¿FAPE? Mientras que para otras profesiones está muy bien definido, el secreto profesional para la prensa realmente no existe, no tiene protección legal, está muy difuso y depende del juez. Ahora se ha preparado un proyecto de ley (junio o julio de este año) para regularlo por ley y que de verdad queden protegidos los periodistas.
tdgwho #45 tdgwho
#10 Ese delito no existe.
rmdf #55 rmdf
#45 Artículo 199 del Código Penal:

1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha…   » ver todo el comentario
Justiciero_Solitario #68 Justiciero_Solitario
#55 (médicos, abogados, periodistas, etc.). Curas, aunque parezca increíble tienen secreto de confesión.
PaulDurden #71 PaulDurden
#55 A donde llegan algunos con tal de defender lo indefendible... Tener que pegarle el artículo del código penal para ver si así calla la boca esa que tiene...
tdgwho #73 tdgwho *
#55

Si un periodista revela quien es su fuente, no está violando ninguno de esos dos puntos.

No está revelando secretos ajenos, ni divulgando secretos de otra persona.

No dice "mi fuente ha matado" no, dice "esta es mi fuente" y ya.

Luego lo que dices al final, lo infieres (mal) tu.

"20.1 d A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades."

No puede ser que tengas el derecho al secreto profesional, pero resulte que si no te apetece hacer valer ese derecho, te metan en prisión xD

No existe el delito de revelación de fuentes (si el de secretos)
#60 concentrado
#45 Si se hace sin el consentimiento de la fuente, es un delito. Si te denuncian te aplican el mismo delito que al FGE, revelación de secreto.
tdgwho #76 tdgwho
#60 A día de hoy, si yo tengo una conversación contigo, puedo hacer con la información lo que me plazca, siempre y cuando sea parte de dicha conversación.
Puedo grabar llamadas, video, y publicarlas sin consentimiento de la otra parte, porque son mis conversaciones.

Evidentemente, siempre y cuando no afecten a la dignidad de la persona (por ejemplo publicar fotos de otra persona en pelotas) como establece el artículo 20 de la constitución.

Esto aplica a efectos de personas, si quien quiere grabarte es una empresa, si debe informarse y pedir consentimientos.
Drebian #74 Drebian
#10 ¿Revelación de secreto profesional de un periodista delito? No creo
jnogales2001 #39 jnogales2001
#6 Todos salvo MAR, que siempre va borracho como una cuba, y ni aún así dice la verdad.
#83 euacca
#6 La cosa es que en un juicio lo que hay que demostrar es la culpabilidad, no la inocencia. Si estamos en estas es porque esa demostración no existe.
tetepepe #89 tetepepe *
#83 Depende, si el juicio es contra la izquierda hay que demostrar la inocencia.
La culpabilidad ya la demuestra la fachosfera con bulos, pruebas falsas y recortes de panfletos.
#51 MADMax2
#4 Pues depende del servidor de correo y de muchas otras cosas, se pueden falsificar los datos.

Si tiene firma DKIM, que incluye la verificación de la fecha/hora, vale, pero todavía hay servicios de correo que no lo implementan, o que no incluyen en la verificación la fecha/hora. Y el resto es fácilmente alterable. Luego está ya el entrar en los logs del servidor de correo, que puede llevar más o menos tiempo dependiendo de donde se encuentre.
#16 fuemsa2004
#3 jajajajajajajaj, y en esta caso cuales son las pruebas concluyentes, el pelo blanco de MAR?
#32 poxemita
#16 ya lo dije hace unos días, si lo condenan será por indicios, aquí creo que ls priebas concluyentes son complicadas atendiendo a todos los borrados que se han producido.
#62 fuemsa2004
#32 o por que sí... que curioso lo rápidos que van unos casos , y lo lentos que van otros...no te parece?
#20 fremen11
#3 Claro cometer perjurio no es delito que lo ha dicho MAR....
#24 Abril_2025
#3 Las declaraciones son pruebas y cuentan como tal.
#29 konde1313 *
#3 Si un testigo ha mentido en sede judicial es un delito penal penado con hasta 3 años de cárcel. Cuando son varios periodistas los que declaran lo mismo... En fin, no sé, pero en ausencia de otras pruebas directas y teniendo únicamente indicios meramete especulativos tras haber llevado a cabo todas las acciones que se llevaron a cabo... Todo esto es un verdadero despropósito. ¿Filtró el FGE los correos? No se ha podido demostrar y hay testigos que indican que no. Aquello de la presunción de inocencia lo de "in dubio pro reo".
Javi_Pina #46 Javi_Pina
#3 No son Dios pero que motivos hay para que varias personas de medios diferentes testifiquen lo mismo para defender a alguien que no conocen y arriesgandose a castigo penal por mentir en sede judicial como testigo.
Bapho #61 Bapho *
#3 El tema es que no hay NINGUNA prueba que demuestre que ha sido el fiscal general. Y hasta ahora yo creía que es la acusacion la que tiene que probar la culpabilidad, no el acusado su inocencia.
Cosas de los jueves españoles.
Acabaran en Estrasburgo.
devilinside #64 devilinside
#3 Declarando como testigos se la están jugando a que les deduzcan testimonio por falso testimonio, si se me permite la redundancia. Si no hay una prueba que desvirtúe su declaración (o no es absolutamente ilógica o de contenido imposible), ésta va tendría que ir a misa
tetepepe #67 tetepepe *
#3 Hay que creer a los borrachos, que siempre dicen la verdad. :-D
ostiayajoder #70 ostiayajoder
#3 Ahora hay q probar la inocencia? No era al reves?

Pq pruebas de lo contrario hay 0.
#81 euacca
#3 Pero para iniciar un proceso judicial hay que tener algún indicio, y están en el juicio cuando no había indicios de culpabilidad y sí de inocencia. No se puede ir a juicio en base a "yo sé que ha sido él" y luego que cuando en el juicio te pregunten cómo lo sabes digas que solo era una opinión. O bien eso no era indicio o bien la acusación era una calumnia criminal, con publicidad en redes sociales y hasta 2 años de cárcel. O las dos cosas.
Machakasaurio #88 Machakasaurio
#3 y que pruebas hay en contra del fiscal general dices?
Por qué aún no han sido capaces de probar de forma alguna que fue el fiscal quien filtro dicho email...
Alakrán_ #11 Alakrán_
#1 Este tema es sangrante, algunos dicen que tenían el correo antes, pero no lo demuestran, hay que creer en su palabra.
¿Cómo puede ser que un periodista de Eldiario.es guarde una información tan jugosa y no publique nada en una semana? ¿A nadie le resulta extraño?
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
#11 Oye pepito, te voy a enviar una información muy jugosa solo si lo publicas a partir de tal fecha...

Magia.
Alakrán_ #14 Alakrán_
#13 Me parece una gilipollez, Pepito dentro de una semana te voy a mandar una información muy jugosa.
2 K 31
SeñorPresunciones #21 SeñorPresunciones
#14 Pues eso mismo. Puede haber decenas de explicaciones.
#93 Porrancho
#14 No : Pepito, te mando esta informacion tan jugosa, quizas no te mando todas las pruebas que tengo, pero ves verificando por tu cuenta y buscando el resto de la historia. No lo publiques hasta dentro de una semana porque patatas.
0 K 9
#13 #15 Ya, una semana, y de repente sale en todos lados... raruno.
0 K 11
SeñorPresunciones #72 SeñorPresunciones *
#52 No lo vas a publicar hasta que yo te diga porque entonces no te filtro una puta mierda más en la vida y tu carrera de plumilla se acaba ipsofacto.
#78 Tensk
#72 ¿Y cuándo fue que se envió dicho email del abogado a la fiscalía?

Que sí, que muy bien pero me sigue sonando raruno.
SeñorPresunciones #80 SeñorPresunciones
#78 Hombre, raruno es todo, no cabe duda. Sobretodo, ¿quién carajos es el filtrador?
0 K 12
#80 No lo sé, pero los indicios apuntan a un señor que lleva puñetas y que están juzgando estos días.
0 K 11
#15 giputxilandes
#11 es que no conoces el concepto de "información de interés embargada hasta las XX:XX del día Y"
#17 fuemsa2004
#11 a MAR...
#22 Abril_2025 *
#11 No. Le habría pedido que se esperara un tiempo.

No es algo que descubriera, según la noticia es algo que le dijo una fuente.
Javi_Pina #26 Javi_Pina
#11 La pregunta es porque gente de varios sitios diferentes mentiria en eso para proteger a este tipo que ni les va ni les viene arriesgandose a un castigo penal.
#53 Tensk
#26 Son sitios diferentes pero con una línea editorial en común, y como no se puede probar que mientan porque no revelan sus fuentes pues...
FueraSionistasdeMeneame #33 FueraSionistasdeMeneame
#11 Se llama periodismo de investigación, una investigación lleva días o meses y se trata de recopilar información, no solo un email filtrado.
#36 konde1313
#11 Porque sin tener todos los datos te la estás jugando a una demanda judicial. ¿Cómo puede ser que diferentes periodistas de distintos medios afirmen lo mismo jugándose una pena de prisión por falso testimonio? ¿no te parece raro?
#40 PerritaPiloto
#11 Algunos lo podían tener de antes pero no publicarlo hasta que reciban la confirmación por otro camino diferente, porque no saben si lo que tienen es cierto o no.
#48 diablos_maiq
#11 ¿Que no publicó nada en una semana? xD

¿Por qué crees entonces que soltó MAR el bulo? ¿Por qué soltó Ayuso los suyos?
#50 Tensk
#11 Eso me estaba preguntando ¿un periodista de eldiario, que tiene su línea editorial más que clara, con papel jugosillo en contra de la rival por antonomasia de dicha línea editorial, y no dice nada?

Me cuesta creerlo.
Bapho #57 Bapho
#11 Porque es un buen periodista y estaba comprobando la información? O crees que todo el mundo pública las cosas en plan "esto es muy burdo pero voy con ello" ?
#63 Layle *
#11 Porque no es Eduardo Inda.
devilinside #69 devilinside
#11 No tienen que demostrarlo. Es la acusación la que tiene que probar (y en este caso, la declaración del testigo tendría que valer, salvo que se demuestre que es falsa, en cuyo caso al testigo le caería un puro por delito contra la administración de justicia
#79 nacho_lobez
#11 Me juego algo a que el que sacó la información es alguien del PP. Por eso no pueden decir quien es. Si eldiario quiere seguir obteniendo mierda de Ayuso de primera mano, tiene que proteger a sus fuentes.

No olvidemos que Ayuso es un mal necesario del PP.
#12 concentrado
#1 Posteriormente un periodista de la Sexta ha declarado que él también tenía la información horas antes que la fiscalía, y que le llegó por tres fuentes diferentes. Son declaraciones que el tribunal ha de tener en cuenta para no acabar en Estrasburgo. Pero eso no sería la primera vez.
#34 PerritaPiloto
#1 Teniendo esto en cuenta todavía le condenan por falso testimonio.
Kmisetas #43 Kmisetas
#1 Sí, claro y luego llamarte a ti para que le hagas una buena mamada.
Bourée #49 Bourée
#1 Lo que tiene eggs es que la fiscalía tenga que defenderse de bulos, mentiras, infamias, etc. Proviniendo de "presuntos" delincuentes y otros que no lo son porque mentir no es ilegal.:wall: :wall: :wall:
Bapho #58 Bapho
#49 en realidad lo terrible es que uno tenga que probar su inocencia cuando siempre ha sido al revés en los estados democráticos, hay que probar la culpabilidad.
cdya #77 cdya *
#1 Tendrían que sacar todos los videos de toda la gente que han dicho que el fiscal general del estado tenía que dimitir. Muchos más que solo los del PP&Vox que queden retratados. Si llega a dimitir, el novio de Ayuso se va de rositas de toda su causa, porque infiere en la misma.
#85 Quillotro
#1 ¿Pero tiene canas como MAR? Si no, su testimonio no sirve.
duende #91 duende
#1 "Según esto, el Tribunal Supremo debería suspender el juicio y recriminar al juez Hurtado por no tener en cuenta esta declaración".
Tal cosa sólo sería cierta si el periodista por alguna razón desconocida no pudiera mentir, como tal cosa no ocurre en ese universo, va a ser sólo la declaración de un periodista de un medio con fuertes subsidios gubernamentales, no la verdad revelada.
#95 Quillotro
#1 Cincuenta pavos a que fue el propio MAR el que lo distribuyo, jajajaja
#5 doppel
el correo filtrado ya lo tenía Franco, antes
#8 Khanbaliq
#5 Pregúntale a MAR, lo envió él.
Javi_Pina #38 Javi_Pina
#8 Y esa es otra, que cojones pinta MAR en un tema de una persona ajena al PP
verocla #54 verocla
#38 supongo que será por su churri
rob #25 rob
#5 Más o menos...
oceanon3d #65 oceanon3d *
Lo mas interesante son los antecedentes. ¿Creéis en las casualidades?

En el país campeon del mundo de las filtraciones judiciales, y hasta donde yo tengo información, este es el segundo caso en que se investiga una denuncia de una filtración, aunque el primero fue una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por una filtración de datos personales de jueces sacados de la base de datos de la Policía. Esto es en todo el periodo democrático.

Y todo por la…   » ver todo el comentario
capitan__nemo #87 capitan__nemo
Ya lo dijeron antes del juicio, pero los putos jueces fachas siguieron p'alante con el juicio.
#31 Anais33
Yo quiero que alguien me aclare este juicio, tropecientos periodistas han dicho que tenían el famoso email antes que el acusado, pero llega MAR que dice que el lo sabe por que tiene canas y le creen.
#41 PerritaPiloto
#31 El lo sabe porque se lo ha pasado el abogado de Gonzales Amador. Y de la conversación quita el mensaje anterior del abogado de Gonzalez Amador y lo deja comonsingiese iniciativa de la fiscalía. Y como lo tenía MAR lo tenían las centrales mediáticas de derechas, para ver qué podían ajustar allí para dejar por bueno a González Amador, y lo tendría más gente.
#2 poxemita
Pues igual deja que condenen a un inocente.
Ze7eN #7 Ze7eN
#2 ¿Quién? El periodista ha declarado en defensa del acusado, llevan meses diciendo que es un montaje del PP y que el Fiscal General es inocente.
oceanon3d #44 oceanon3d *
#7 Pues mas se ha aseverado su intuición periodística .... ¿todos esos periodistas mienten? ... ¿se ha puesto todos de acuetdo para defender al fiscal?

Pues doy la mía; La fiscal Lastra y MA fueron los que lo filtraron ... calculando la demanda al FG (y ayuda de cámara como el Juez Hurtado) con antelación; un buen ataque es la mejor defensa. Porque estos no es solo esta esta del minungui dando un pelotazo de unos millones; es la puerta a la madre de todas la corrupciones del PP con grupos sanitarios.

Es solo una presunta teoría ...........................(por motivación de salvaguarda legal todo es ficción)
Justiciero_Solitario #66 Justiciero_Solitario
#7 Es que decir que sabe quien fue la fuente pero no señalar a la fuente por secreto profesional, es lo mismo que no decir nada.
Top_Banana #23 Top_Banana
MAR!! TE HAN PILLADO CON EL CARRITO DE LOS HELADOS.

Si la judicatura no fuese una vergüenza; Sería cuestión de tiempo que el juez supiera quién filtró la información.
vviccio #42 vviccio
#23 Creo que el problema es la judicatura antipatriótica como Peinado & Hurtado que dan validez a cualquier cosa si se ajusta al deseo de la mafia.
Andreham #27 Andreham
Es que ni con las pruebas en la cara frenan.

La linde se les ha quedado corta, ya van hacia el horizonte andando sobre las aguas como Jesús.

Que a ver, puede que haya una confabulación judeo masónica de esas para que un periodista random de eldiario se juegue su puesto de trabajo, su carrera, su credibilidad y cárcel para proteger al fiscal general. Porque todos sabemos que el PSOE contra eldiario y la gente que trabaja ahí está dispuesta a dar la vida para defender a un alto cargo lol
#92 Crtx89 *
#27 en realidad no se juega nada, dice que lo tenía, no lo enseña por proteger las fuentes y chimpun.
Los testigos en todo este caso no sirven de nada. Que saquen los documentos con fecha, y se verá quien lo tenía y quien no.

De todas maneras, ningún medio lo publicó hasta que no se habló en público se todo esto, quiero recordar que un ministro en el congreso.
Si lo hubieran tenido una semana antes, no lo publicarían?
#19 pirat
Es todo tan burdo ferreras
#97 Tecar
¿Dónde nacen los datos y por quién pasan en primera instancia?.
1- Agencia tributaria
2- Fiscalía Provincial de Madrid
3- Alberto González y sus abogados
4- Ayuso a quién su noviete va llorando.
5- Cloacas del PP manejadas por Ayuso.

Lo lógico es pensar que los datos se han filtrado desde algún sitio de estos y por probabilidades me inclinaría entre el 3, 4 o 5. Pero el 5 se lleva la palma.

Es de primero de estrategia de defensa: se filtran datos y se denuncia que alguien ha filtrado datos del acusado, se enfanga el proceso y de paso se enjuicia a alguien más.
#90 Crtx89
Seguro que ha enseñado el mail, aunque sea tapando el remitente para verificarlo.
Seguro.

Alguno se va a pasar de fecha asegurando que lo tenía antes, a ver si lo tenía antes de que lo mandara el abogado del novio y todo…
#37 Mk22
¿ Y quien se lo habría mandado? ¿ Alguien de la fiscalía? ¿ MAR? No entiendo porque MAR iba a filtrarlo, a ElDIario.es precisamente. No tiene mucho sentido.
Top_Banana #96 Top_Banana
#37 El sentido lo tienes delante de las narices. Enredar a la fiscalía para que se hable de esto en vez de hablar de la corrupción de la lideresa de la comunidad de Madrid y su novio.
