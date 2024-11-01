El periodista Don Lemon, detenido por informar de una protesta contra el ICE durante una celebración religiosa en Minnesota

El periodista y ex presentador de la CNN Don Lemon ha sido arrestado tras haber entrado en una iglesia de Minnesota y grabar a manifestantes que protestaban el pasado 18 de enero contra las políticas de inmigración, el ICE y el asesinato de Renee Good el 7 de enero, informa AP. En esa iglesia, Cities Church de St Paul (Minnesota), un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ejerce de pastor religioso.
| etiquetas: periodista don lemon , detenido por informar , ice , minesota , eeuu
La fiscalía los ha acusado de violaciones de los derechos civiles por interrumpir un servicio religioso en la Iglesia Cities en St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ejerce como pastor.