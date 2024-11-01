El periodista Don Lemon, detenido por informar de una protesta contra el ICE durante una celebración religiosa en Minnesota

El periodista y ex presentador de la CNN Don Lemon ha sido arrestado tras haber entrado en una iglesia de Minnesota y grabar a manifestantes que protestaban el pasado 18 de enero contra las políticas de inmigración, el ICE y el asesinato de Renee Good el 7 de enero, informa AP. En esa iglesia, Cities Church de St Paul (Minnesota), un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ejerce de pastor religioso.