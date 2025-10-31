edición general
El periodista atacado por la manada de 'abertzales': "Si me hubieran atrapado en el suelo mis heridas serían muy graves"

El redactor de El Español José Ismael Martínez pierde durante media hora la visión de su ojo derecho al ser atacado cuando grababa con su móvil a los manifestantes radicales en Pamplona.

Top_Banana #5 Top_Banana
"Martínez, con experiencia profesional en altercados urbanos como en Torre Pacheco (Murcia)"

Esta vez la cacería les ha salido al revés.
salchipapa77 #1 salchipapa77
Los chavales de la universidad.
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Los fascistas de extrema izquierda haciendo lo único que saben hacer. La única defensa contra ellos es lanzarles herramientas de trabajo.
ipanies #4 ipanies *
#2 Los fascistas son de derechas y todos ellos y sus voceros son objetivos legítimos de cualquier persona decente.
En este caso no se que ocurrió, pero al fascismo se le combate no se dialoga.
alcama #3 alcama *
@peka, aquí tienes otra oportunidad de votar irrelevante una agresión fascista. Y eso que siempre presumes de no justificar la violencia
