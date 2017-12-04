edición general
4 meneos
26 clics
Perico el de los palotes era mujer

Perico el de los palotes era mujer

Varios actos por su 150º aniversario rescatan la figura de Carmen de Burgos 'Colombine', la primera corresponsal de guerra española

| etiquetas: perico de los palotes , carmen de burgos
3 1 0 K 54 cultura
sin comentarios
3 1 0 K 54 cultura

menéame