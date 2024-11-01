edición general
Perico Delgado ataca con dureza a los manifestantes propalestinos: "Estos son grupos antisistema que le da igual Gaza"

Perico Delgado, legendario exciclista español y actual comentarista de ciclismo en TVE, no dudó en mostrar su indignación cuando los manifestantes propalestinos cortaron el centro de Madrid y, posteriormente, provocaron que la última etapa de La Vuelta fuera cancelada.

iñakiss #4 iñakiss
A él sí que le da igual.
Valdreu #6 Valdreu
Si les importara una mierda los palestinos y tuvieran la empatía de una piedra estarían quejándose de no poder ver la vuelta.
#7 laruladelnorte *
. La imagen que estamos dando en el mundo es lamentable, en un país democrático", manifestó el segoviano cuando los ciclistas tuvieron que parar después de que los manifestantes tomaran el centro de Madrid e impidieran que la jornada continuara.

Al contrario Perico,la imagen que se ha dado es la imagen de la dignidad,esa de la que carecen algunos.
Por cierto y hablando de dignidad,sabeis a quien ha culpado frijolito en sus primeras declaraciones sobre lo que está pasando...
Libelulo #1 Libelulo
Sinvergüenza sionista.
A.more #2 A.more
Comentario típico de HDP que le da igual gaza
#5 chavi
G I L I P O L L A S
ansiet #8 ansiet
#5 Eso digo yo...GILIPOLLAS
#3 Leclercia_adecarboxylata
El comentario no tiene lógica.
