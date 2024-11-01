Perico Delgado ataca con dureza a los manifestantes propalestinos: "Estos son grupos antisistema que le da igual Gaza"  

Perico Delgado, legendario exciclista español y actual comentarista de ciclismo en TVE, no dudó en mostrar su indignación cuando los manifestantes propalestinos cortaron el centro de Madrid y, posteriormente, provocaron que la última etapa de La Vuelta fuera cancelada.
| etiquetas: perico delgado , palestina
Al contrario Perico,la imagen que se ha dado es la imagen de la dignidad,esa de la que carecen algunos.
Por cierto y hablando de dignidad,sabeis a quien ha culpado frijolito en sus primeras declaraciones sobre lo que está pasando...