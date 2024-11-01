Pérez-Reverte, David Uclés y la corrupción intelectual de España

(...) Sin ánimo de desprestigiar a la Edad Media, podríamos decir que la cultura española es un régimen feudal a la alemana, dominado por grandes señores que no dudan en mostrar públicamente todo su poderío y en exigir el derecho de pernada intelectual (...) Pérez-Reverte es, sin ninguna duda, otro de esos despóticos señores feudales que hacen de nuestra cultura y esfera pública su cortijo particular. La degeneración irreversible de las letras españolas comenzó, de hecho, cuando este periodista, polemista y presentador de televisión...