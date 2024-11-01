edición general
Pérez defiende que el supuesto acto de su hijo es fruto de la "polarización política que vive este país"

La alcaldesa compareció tras que su hijo fuese detenido. Sin embargo, Pérez ha argumentado que "este comportamiento que a veces demuestran los jóvenes, en mi opinión, es fruto de la polarización en la que parece estar inmerso este país, no puede más que condenarse". Es por ello que ha aprovechado la rueda de prensa para hacer un llamamiento a quienes "todavía pueden pensar que la violencia es una forma de tomarse la justicia por su mano", ya que "la violencia solo conduce a más violencia.

Comentarios destacados:    
#1 Raskin
O en su casa...
4 K 59
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
#1 Es que la tía tiene un morro...
5 K 75
#6 Raskin
#2 en los artefactos explosivos ponía "psoe = satanas" creo recordar.
0 K 7
victorjba #15 victorjba
#2 No iba a decir "es que he criado a un pedazo de gilipollas que no hay por dónde cogerlo"
1 K 33
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Lo de la polarizacion no es solo de este pais, es una cosa global y está relacionado con las redes "sociales" y sus algoritmos, cuando los trucan y cuando no, las plataformas.
Alguien está usando las plataformas para joder a la mayoria.
2 K 43
#16 tobruk1234 *
#9 Como no la culpa de las redes sociales, hace años de los videojuegos violentos, anterior de los juegos de rol, antes de las películas de crímenes o guerra, antes de la radio, antes de cualquier otro menos del hgp que puso la bomba y de los que aplaudieron la acción.
0 K 7
kevers #10 kevers
La educación que le han dado los padres seguro que no ha tenido nada que ver.
2 K 39
#3 Suleiman
La culpa.... "de otro". Esta si que és una autentica española.
2 K 37
valandildeandunie #13 valandildeandunie
Claro que sí, polarización es cuando solo una ideología provoca atentados terroristas en la ultima década.
1 K 26
A.more #8 A.more
Repite conmigo, perez: "pido perdón por tener un hijo terrorista
1 K 20
karakol #4 karakol
Ah, pues nada.

Ya tenemos todos excusa para ir poniendo bombas por ahí.
0 K 20
#7 Emotivo
Ahora va a ser que la culpa la tienen las banderitas que se ponen en la muñeca.
1 K 19
Kasterot #18 Kasterot *
Yo diría que la polarización la vive en casa. Y que parece que en esa casa la pluralidad da sarpullido.
Buena educación dio al retoño la regidora.
0 K 14
Milmariposas #17 Milmariposas
Claro que sí, guapi...
0 K 13
Dene #14 Dene
ya, claro, y será porque en casa ve poca polarizacion y mucho respeto por las libertades de los demas....
señora, reconozca su fracaso educando a ese miserias, al menos. reconozca que le ha salido un niño violento y haga un poco de autocrítica de cómo se ha llegado... y analice si cuando gobierna la derecha existe este clima de crispación y si la oposición respeta o no los resultados.
0 K 12
fofito #12 fofito
Se dice "tengo un hijo terrorista" , el resto es lanzar balones fuera.
0 K 11
Blackspartak #19 Blackspartak
De qué os quejáis? No podía decir que Perro Sanxe se merece dos tiros :-D
0 K 9
A.more #5 A.more
Que se lo diga a su hijo que es el terrorista. No polarizaba la eta. Asesinaba. Y su hijo es como la eta pero vestido de verde. Un asesino terrorista. Que debería estar encerrado para no polarizar. Encerrado en la otra punta de España. Para no contagiar
0 K 8
#11 Raskin
Aquí está  media
0 K 7

