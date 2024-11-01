Pérez defiende que el supuesto acto de su hijo es fruto de la "polarización política que vive este país"

La alcaldesa compareció tras que su hijo fuese detenido. Sin embargo, Pérez ha argumentado que "este comportamiento que a veces demuestran los jóvenes, en mi opinión, es fruto de la polarización en la que parece estar inmerso este país, no puede más que condenarse". Es por ello que ha aprovechado la rueda de prensa para hacer un llamamiento a quienes "todavía pueden pensar que la violencia es una forma de tomarse la justicia por su mano", ya que "la violencia solo conduce a más violencia.