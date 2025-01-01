edición general
El pequeño pueblo leonés que hace un llamamiento a los artistas para dejar de ser “invisible”

El pequeño pueblo leonés que hace un llamamiento a los artistas para dejar de ser “invisible”

San Pedro Bercianos lucha contra la despoblación rural a golpe de festival de arte

ricambigaetani #2 ricambigaetani
En la descripción de la noticia está el nombre: San Pedro de Bercianos
#1 cocococo
En Menéame pasa como con la información turística. Si anuncias un pueblo la gente va a verlo y luego se queda hecho una mierda porque por donde pasa el turismo no vuelve a crecer la hierba (si acaso solamente crecerá la marihuana).

Si hubiesen puesto el nombre del pueblo en el titular de la noticia seguramente muchos meneantes irían a visitarlo por curiosidad, pero como lo pusieron en la entradilla tal vez irá uno de cada cien meneantes o menos.
