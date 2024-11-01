Pequeñas conchas de protistas marinos revelan pistas sobre cómo comenzaron las edades de hielo

Dentro del sedimento se encuentran las conchas de diminutos protistos llamados foraminíferos, que registran la composición química del océano en su época. Analizaron los foraminíferos en busca de isótopos estables y proporciones de metales, incluyendo boro y calcio. La relación entre boro y calcio en los foraminíferos se puede utilizar para reconstruir la concentración pasada de iones de carbonato en el océano, que está inversamente relacionada con el contenido de carbono. -Fuente: www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2510171122