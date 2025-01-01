La peor noche de presión en Ceuta con inmigrantes cruzando a nado

España y Marruecos han cooperado con sus unidades de Guardia Civil y Marina marroquí mientras adultos y menores se echaban al agua en plena niebla. Han entrado niños, mayores y una adolescente. Ha sido una de las noches más complicadas en Ceuta para la Guardia Civil, pero también para las distintas unidades desplegadas en Marruecos. Sin duda, una de las noches de mayor presión en la frontera sur. Decenas y decenas de jóvenes, adultos, niños, chicos y chicas, se han echado al mar con la intención de cruzar a Ceuta.
