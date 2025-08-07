edición general
El peor momento de Puigdemont con Sánchez un año después de su fuga: "De Presupuestos, nada" | Cataluña

Un año después de la esperpéntica incursión de Carles Puigdemont en España para intentar boicotear sin éxito la investidura de Salvador Illa como president, el todavía...

#1 ooshima
Es un poco irrelevante todo. No se va a conseguir nunca nada por las buenas.
