El Pentágono reasignó $934 millones del programa nuclear para un nuevo avión Air Force One

El Pentágono ha transferido discretamente 934 millones de dólares del programa de modernización de misiles nucleares Sentinel para financiar la renovación de un avión Boeing 747 "gratuito" regalado por Qatar, que servirá como el nuevo Air Force One del presidente Trump. La transferencia fue ocultada en un documento clasificado del Pentágono como financiación para un proyecto sin nombre, según The New York Times. Funcionarios de la F. A. han reconocido en privado el uso de fondos destinados a misiles nucleares para la adaptación del jet catarí,