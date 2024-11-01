edición general
El Pentágono ordena a las guardias nacionales de los estados que formen «fuerzas de reacción rápida» para el «control de multitudes» (Eng)

El Pentágono ordena a las guardias nacionales de los estados que formen «fuerzas de reacción rápida» para el «control de multitudes» (Eng)

Un memorándum del Pentágono detalla el plan para entrenar a más de 20 000 miembros de la guardia nacional en todo Estados Unidos para llevar a cabo la orden de Trump de sofocar los disturbios civiles llegado el momento.

#1 cunaxa
El ejército de un país en contra de su propia población civil.
Esto es grave, muy grave.
9
#4 candonga1
#1 Sí, parece la España del pasado y del no tan pasado.
1
#9 Alcalino
#4 De hecho, ya van diciendo que lo que pase, será culpa de los demócratas y del woke porque quemaron iglesias y porque patatas
2
#10 Verdaderofalso
#9 unos acaban usando pronombres y te acaban obligando a formar a fuerzas de reacción rápida para oprimir manifestaciones… es la teoría del caos xD
1
#7 Dragstat
#1 Lo peor es que no parece que nadie se rasgue las vestiduras por ello, como si estuviesen viendo una película en Netflix.
2
#13 euacca
#7 A mí lo que me parece es que tú no estás siguiendo el tema.
0
#8 Supercinexin
#1 Es grave, y para nada nuevo. La Guardia Nacional se ha desplegado en múltiples ocasiones para aplastar movimientos de izquierdas, el último de ellos Black Lives Matter y antes de ese Occupy Wall Street, por mencionar dos de los últimos ~15 años pero desde luego no los únicos.

Por supuesto sin cobertura 24/7 en todas las televisiones europeas, como por ejemplo sí pasó con las protestas (orquestadas por Occidente) en HongKong que finalizaron con muchísima menos violencia y prácticamente toda por parte de los manifestantes, y no de los policías.
3
#6 HeilHynkel
Si es la National Guard para temas civiles ¿Los van a llamar The Civilians Guards?

AkA The pickelets xD
2
#5 Celebrus
Deben de esperar que muchas ciudades ardan como lo hizo LA en el 92. Si no recuerdo mal aquello acabó con 50 muertos y más de 2000 heridos.
1
#2 francesc1
Guerra civil en cero coma….
1
#12 capitan__nemo
Preveen disturbios a lo grande con las medidas fascistas que les estan aplicando y les van a aplicar.

Los manifestantes, la insureccion, se tendrá que formar tambien.
www.meneame.net/story/guia-desclasificada-cia-sabotear-fascismo-esta-h

Al estilo wolverines.
Quien iba a pensar que las tropas invasoras serian internas, dirigidas por el agente krasnov.  media
0
#11 berkut
Big Daddy Trump making the BIG DEAL
0

