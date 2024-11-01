El Pentágono ordena a las guardias nacionales de los estados que formen «fuerzas de reacción rápida» para el «control de multitudes» (Eng)

Un memorándum del Pentágono detalla el plan para entrenar a más de 20 000 miembros de la guardia nacional en todo Estados Unidos para llevar a cabo la orden de Trump de sofocar los disturbios civiles llegado el momento.
Esto es grave, muy grave.
Por supuesto sin cobertura 24/7 en todas las televisiones europeas, como por ejemplo sí pasó con las protestas (orquestadas por Occidente) en HongKong que finalizaron con muchísima menos violencia y prácticamente toda por parte de los manifestantes, y no de los policías.
AkA The pickelets
Los manifestantes, la insureccion, se tendrá que formar tambien.
www.meneame.net/story/guia-desclasificada-cia-sabotear-fascismo-esta-h
Al estilo wolverines.
Quien iba a pensar que las tropas invasoras serian internas, dirigidas por el agente krasnov.
