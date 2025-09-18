edición general
Los pensionistas ya ganan más que los trabajadores jóvenes: el demoledor informe que muestra la brecha generacional

Los datos revelan un panorama preocupante: en apenas dos décadas, los menores de 35 años han pasado de concentrar el 7,5 % de la riqueza nacional a apenas un 2 %, mientras que los mayores de 75 han incrementado su cuota del 8 % al 20 %. La riqueza mediana de quienes nacieron en los años 80 es casi un 50 % inferior a la de los nacidos en los años 60, lo que confirma que el ascensor social se ha frenado para las nuevas generaciones.

Magog #1 Magog
Clara demostración de que los sueldos de este país son una puta broma
salteado3 #5 salteado3
#1 Efectivamente: los abuelos no han mejorado sus pensiones, es que a los jóvenes les están pagando una miseria: se lo llevan los ricos y los fondos buitre extranjeros.

Aquí la cosa es enfrentar a pobres contra pobres para que no se vea que los ricos se lo llevan calentito.
#28 Klamp
#5 no, aquí va de mimar tu nicho de votos durante décadas que cuando el problema sea catastrófico tu ya estarás en la junta de dirección de alguna eléctrica o de alguna aseguradora.
alcama #24 alcama
#1 La izquierda de este país está más preocupada por Gaza que por los trabajadores
#26 levante
#1 Y los imbéciles en vez de pedir subidas de sueldo piden bajada de pensiones.
Paltus #3 Paltus
Le llaman brecha generacional pero no ayuda, se podría llamar la estafa empresarial, el gran robo patronal, expolio 2.0, neofeudalismo, etc.
salteado3 #7 salteado3
#3 No entiendo a quien dices que LE llaman todo eso con lo que estoy de acuerdo.
Paltus #10 Paltus *
#7 Digo que la prensa contribuye a desviar el foco de atención con el vocabulario que usa, ya que simplemente son voceros de la parte interesada. Y de ahí pasa al uso de estas palabras por la sociedad civil.
HAL9K #20 HAL9K
#10 Lo que #7 te ha señalado es el leísmo. Te ha dicho con algo de ironía que deberías haber usado "Lo llaman" o "La llaman".
Paltus #21 Paltus
#20 Aaaah, vale. Identificó el laísmo de mi madre madrileña pero no veo la L en mi propio ojo
canduteria #6 canduteria
El demoledor informe que muestra varias cositas y no la que se dice.

Estafa salarial por parte de las empresas. Pagan menos hoy por él trabajo. Han absorbido el salario de la incorporación de la mujer al mercado laboral.

Que la gente, en especial los fachapobres son una panda de gilipollas de muy alto nivel que no defiende sus derechos, y se ha dejado robar.

Que el problema de las pensiones es que no se paga el salario que se debe pagar. Que es súper sencillo de calcular. Si la vivienda…   » ver todo el comentario
#15 tobruk1234
#6 Sin defender a esos 4 empresarios, igual el problema es de 4 políticos hijos de puta que con sus políticas nos roban y encima se ríen de nosotros mientras nos estafan y nos quitan derechos.
#27 Dav3n
#15 Los políticos son parte del problema, eso no te lo discute nadie, pero también es cierto que cuando el pobre se queja de la gente que se manifiesta para exigir mejoras para todos tienes un problema mucho mayor porque implica que cierta ideología ha calado tan profundo en la sociedad que el muerto de hambre defiende los preceptos de la élite sin darse ni cuenta.

Y aquí hay que nombrar si o si a los medios de propaganda masiva vendiendo liberalismo 24/7.

Liberalismo o caos decían.

Pues parece ser que al final tendremos liberalismo y caos.
Veelicus #4 Veelicus
Hay que ir preparando a la opinion publica para rebajar las pensiones y para lograrlo nada mejor que venderlo como una ayuda para los jovenes, cuando el problema real es que los sueldos son bajos mientras los beneficios empresariales no paran de crecer.
#31 Klamp
#4 no hombre, subamoslas mejor, si total, son los que más votan
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Cotizaron en una epoca un poquito menos neoliberal.
#9 tierramar *
Recordar la reforma laboral de Rajoy del 2012, supuso la perdida de derechos laborales ganados en la lucha de décadas, reforma que todavía no se ha revertido!!. ¿Donde está los sindicatos?
Y otra brecha generacional: los pensionistas son mucho más guerreros que los jóvenes actuales. Sin lucha no se consigue nada, pero una lucha unida, no fragmentada. Un ejemplo es Francia.
#11 encurtido
Teniendo en cuenta que no es un sistema de capitalización sino de reparto, lo lógico es que las pensiones mantengan cierta coherencia respecto a la recaudación por cotizaciones. Lo digo por todos los comentarios de "esa pensión se la han ganado".

El sistema no funciona así. Lo que se gana cotizando es un derecho futuro de recibir pensión, pero su cantidad actualmente es arbitraria según el partido gobernante vea peligrar las elecciones. No es una fórmula matemática ni sigue lógica alguna.

#9 Es que simplemente son más. Deciden las elecciones, el sistema está pensado para ellos aunque que sacrificar a los cotizantes (subiéndoles impuestos).
Pepepaco #23 Pepepaco
#11 Demuestras un claro desconocimiento de como funcionan las pensiones y por eso haces afirmaciones erróneas.

Las pensiones dependen de una fórmula matemática y siguen la lógica de ser calculadas en función a las aportaciones realizadas durante los mejores 25 años de tu vida laboral. Si has cotizado durante 15 años cobrarás el 50% de la base por la que cotizabas, a partir de ahí aumenta el porcentaje progresivamente hasta llegar al 100% si tienes 38 años y 3 meses cotizados.

Lo que…   » ver todo el comentario
#30 encurtido *
#23 Las subidas o congelación se hacen de forma arbitraria, como comentaba antes. Un año pueden decir "vemos peligro que los jubilados se pasen al otro bando, pues subida del 4% para ellos aunque el PIB y cotizaciones no suban tanto". Que además es lo que ha venido pasando las últimas décadas.

De hecho es hasta normal que teniendo ya la pensión máxima, salga a cuenta jubilarse porque las subida subida de la pensión vaya a ser mayor que la del salario.

Lo de "es que los…   » ver todo el comentario
ipanies #14 ipanies
La lucha es el único camino, los yayos lucharon e hicieron huelgas, piquetes, etc y tienen lo que tienen y los jóvenes no saben ni lo que es un sindicato...
ur_quan_master #13 ur_quan_master *
Los trabajadores jóvenes ya ganan menos que los pensionistas...

Ese sería el auténtico titular
#18 tobruk1234
#13 Será algunos jóvenes, hay tienes a Ayuso que lo ha conseguido mediante su esfuerzo, el problema es que los jóvenes de ahora no se esfuerzan como Ayuso. ironía modo on
#29 bizcobollo
#13 o también "las empresas pagan menos que hace 40 años pero ganan más"
Castigadordepagascalers #8 Castigadordepagascalers
Lo que está claro que es que hay mucho ricachón inútil, aplastapobres y vendepatrias al que expropiar como si no hubiera un mañana. Y habría que empezar por el segundo mayor propietario del Estado. :popcorn:

Los lamescrotos de los ricos pueden pasar a hablar con mi abogado cuando lo estimen oportuno. Buenos días. :-* :-*
XtrMnIO #22 XtrMnIO
Y la culpa no es de los pensionistas, sino de los empresarios españoles que pagan una mierda.
Catacroc #16 Catacroc
Recordemos que la solucion no es igualar por abajo sino por arriba. El problema son los asalariados que no estan cobrando lo suficiente y llegados al momento de su jubilacion aun cobraran menos y entonces vendran los lloros. No se estan prendiendo fuego a empresas al ritmo necesario y perdemos todos.
juvenal #25 juvenal
El artículo incurre en varias trampas estadísticas:
- Compara sueldo medio de los menores de 35 con la pensión de las nuevas altas. Lo lógico sería compara sueldo medio y pensión media de jubilación total, no solo con las nuevas altas.
- Por otro lado, no se de donde se casa el dato de sueldo medio de los menores de 35 de 1.670 euros al mes, ya que los últimos datos oficiales de sueldos son para los de 2023. Si se comparan cosas hay que hacerlo con datos del mismo espacio temporal.
- Tampoco…   » ver todo el comentario
#19 Borgiano
Los langostas acabarán con todo, no hay tregua
kastanedowski #12 kastanedowski
Y ya sabemos cual sera el salario de nuestros hijos...
Enero2025 #17 Enero2025
El empresario es tan malo que todo el mundo quiere vivir a su costa.
¿Alguno se ha planteado invertir en su propio negocio?
