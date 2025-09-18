Los pensionistas ya ganan más que los trabajadores jóvenes: el demoledor informe que muestra la brecha generacional

Los datos revelan un panorama preocupante: en apenas dos décadas, los menores de 35 años han pasado de concentrar el 7,5 % de la riqueza nacional a apenas un 2 %, mientras que los mayores de 75 han incrementado su cuota del 8 % al 20 %. La riqueza mediana de quienes nacieron en los años 80 es casi un 50 % inferior a la de los nacidos en los años 60, lo que confirma que el ascensor social se ha frenado para las nuevas generaciones.