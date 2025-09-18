Los pensionistas ya ganan más que los trabajadores jóvenes: el demoledor informe que muestra la brecha generacional

Los datos revelan un panorama preocupante: en apenas dos décadas, los menores de 35 años han pasado de concentrar el 7,5 % de la riqueza nacional a apenas un 2 %, mientras que los mayores de 75 han incrementado su cuota del 8 % al 20 %. La riqueza mediana de quienes nacieron en los años 80 es casi un 50 % inferior a la de los nacidos en los años 60, lo que confirma que el ascensor social se ha frenado para las nuevas generaciones.
Aquí la cosa es enfrentar a pobres contra pobres para que no se vea que los ricos se lo llevan calentito.
Estafa salarial por parte de las empresas. Pagan menos hoy por él trabajo. Han absorbido el salario de la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Que la gente, en especial los fachapobres son una panda de gilipollas de muy alto nivel que no defiende sus derechos, y se ha dejado robar.
Que el problema de las pensiones es que no se paga el salario que se debe pagar. Que es súper sencillo de calcular. Si la vivienda… » ver todo el comentario
Y aquí hay que nombrar si o si a los medios de propaganda masiva vendiendo liberalismo 24/7.
Liberalismo o caos decían.
Pues parece ser que al final tendremos liberalismo y caos.
Y otra brecha generacional: los pensionistas son mucho más guerreros que los jóvenes actuales. Sin lucha no se consigue nada, pero una lucha unida, no fragmentada. Un ejemplo es Francia.
El sistema no funciona así. Lo que se gana cotizando es un derecho futuro de recibir pensión, pero su cantidad actualmente es arbitraria según el partido gobernante vea peligrar las elecciones. No es una fórmula matemática ni sigue lógica alguna.
#9 Es que simplemente son más. Deciden las elecciones, el sistema está pensado para ellos aunque que sacrificar a los cotizantes (subiéndoles impuestos).
Las pensiones dependen de una fórmula matemática y siguen la lógica de ser calculadas en función a las aportaciones realizadas durante los mejores 25 años de tu vida laboral. Si has cotizado durante 15 años cobrarás el 50% de la base por la que cotizabas, a partir de ahí aumenta el porcentaje progresivamente hasta llegar al 100% si tienes 38 años y 3 meses cotizados.
Lo que… » ver todo el comentario
De hecho es hasta normal que teniendo ya la pensión máxima, salga a cuenta jubilarse porque las subida subida de la pensión vaya a ser mayor que la del salario.
Lo de "es que los… » ver todo el comentario
Ese sería el auténtico titular
Los lamescrotos de los ricos pueden pasar a hablar con mi abogado cuando lo estimen oportuno. Buenos días.
- Compara sueldo medio de los menores de 35 con la pensión de las nuevas altas. Lo lógico sería compara sueldo medio y pensión media de jubilación total, no solo con las nuevas altas.
- Por otro lado, no se de donde se casa el dato de sueldo medio de los menores de 35 de 1.670 euros al mes, ya que los últimos datos oficiales de sueldos son para los de 2023. Si se comparan cosas hay que hacerlo con datos del mismo espacio temporal.
- Tampoco… » ver todo el comentario
¿Alguno se ha planteado invertir en su propio negocio?