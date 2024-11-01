Pensiones, paro y protección social: la brecha que separa a los autónomos del resto de trabajadores

Es vox populi en el mundo laboral que ser trabajador autónomo en España no es ninguna ganga, sobre todo si se compara su situación con la de los trabajadores por cuenta ajena. Una brecha social separa a los asalariados de las 3.419.405 personas que el pasado 30 de septiembre estaban registradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y las 11.826 inscritas en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (RETM): los autónomos cobran peores pensiones y tienen muchas peores prestaciones sociales que cualquiera de sus colegas que