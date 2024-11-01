edición general
Pensiones, paro y protección social: la brecha que separa a los autónomos del resto de trabajadores

Es vox populi en el mundo laboral que ser trabajador autónomo en España no es ninguna ganga, sobre todo si se compara su situación con la de los trabajadores por cuenta ajena. Una brecha social separa a los asalariados de las 3.419.405 personas que el pasado 30 de septiembre estaban registradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y las 11.826 inscritas en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (RETM): los autónomos cobran peores pensiones y tienen muchas peores prestaciones sociales que cualquiera de sus colegas que

3 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Cotizan lo mismo? Fin de la cita.
#2 username
Hablemos claro, los autónomos no tienen prestaciones sociales porque seria un nido de fraude.

Los empresarios se quejan de los trabajadores, pero ellos son mucho peores.
oceanon3d #3 oceanon3d
Si quieren eso que lo paguen como todos ¿no? ... pero cada vez que el gobierno trata de subir las cuotas para ir equiparándolo salen todos a llorar.
menéame