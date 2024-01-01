Pensiones: hacia una quiebra planificada [FR]

Las alarmas vuelven a sonar. El informe de 2024 de Bank Al-Maghrib, ACAPS y AMMC sobre estabilidad financiera expone las persistentes debilidades del sistema de pensiones marroquí. A pesar de una mejora temporal gracias al aumento salarial tras el diálogo social del 29 de abril de 2024, los desequilibrios estructurales siguen agravándose, informa el diario Les Inspirations Eco en su edición del 7 de agosto. Tanto los planes de pensiones básicos públicos como los privados tienen dificultades para garantizar su viabilidad a largo plazo.