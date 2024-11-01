Penny Black, El primer sello postal del mundo

Las cartas han sido algo común entre la gente desde la invención del papel y la pluma, pero hasta 1840 no se introdujo una idea nueva según la cual la gente podía pagar por adelantado el coste de enviar la carta a su destinatario con un sello postal, el «Penny Black». Este sello británico sería el sello universal de un penique («Universal Penny Post»). Con este método, el destinatario ya no tenía que pagar a la persona que le entregaba la carta o pagar cantidades totalmente diferentes dependiendo de lo lejos que hubiese viajado la carta
| etiquetas: sello , postal , penny black
El sello fue un gran invento, ya que antes el precio del porte iba a cargo del destinatario, no del remitente. De hecho existe la leyenda (seguramente falsa) de que Sir Rowland Hill (el mas firme candidato a haberlo inventado) se le ocurrió la idea al ver una chica que era demasiado pobre para pagar el porte de una carta donde un familiar le enviaba dinero.
Yo cada vez que leo algo sobre sellos antiguos, me acuerdo de la escena en Charada (1963), con los tres sellos...
youtu.be/c9O1VVeMzhc?si=KujEtn8SFFgE0Eln