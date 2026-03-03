¿Peligra el oficio de repartidor de pizzas?

Los robots de reparto para entregar comida a domicilio ya funcionan con normalidad en la mayor ciudad de Florida. Operan en las millas de oro, repletas de oficinas, apartamentos y restaurantes, en zonas como el paseo marítimo de Miami Beach o el barrio de negocios de Brickell. Se usan para repartir pizzas, principalmente, y cada máquina tiene un nombre de pila que lo identifica como si fuese un conductor de Uber: Sasha, Grayson o Abigail. Sus diseñadores los han dotado de un aspecto antropomórfico, con ojos en la parte frontal.
- Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio?
- ¡Repartidores de pizza!
Me suena que hace ya un tiempo hubo un piloto en madrid en el barrio de salamanca. Lo que no se es como le fue