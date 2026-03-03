edición general
¿Peligra el oficio de repartidor de pizzas?

¿Peligra el oficio de repartidor de pizzas?

Los robots de reparto para entregar comida a domicilio ya funcionan con normalidad en la mayor ciudad de Florida. Operan en las millas de oro, repletas de oficinas, apartamentos y restaurantes, en zonas como el paseo marítimo de Miami Beach o el barrio de negocios de Brickell. Se usan para repartir pizzas, principalmente, y cada máquina tiene un nombre de pila que lo identifica como si fuese un conductor de Uber: Sasha, Grayson o Abigail. Sus diseñadores los han dotado de un aspecto antropomórfico, con ojos en la parte frontal.

nemeame #7 nemeame
Y como van a evitar los secuestros, desguaces y venta de cobre? Ya veo a los robots con sudores fríos
antesdarle #9 antesdarle
#7 equipando a esos robots con metralletas, se dispara primero y se pregunta después :troll: es la distopia que nos merecemos
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
¿Oficio?
#11 Rixald *
#8 Venía a esto, pero resulta que, simplemente: "Del lat. officium. m. Ocupación habitual."
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo *
#11 Aquí quieren decir que peligra la existencia de ese puesto de trabajo. "Oficio" tiene unas connotaciones distintas. Tampoco nadie lo llamaría "profesión" (bueno, quedaría igual de raro). No suelen existir los sinónimos perfectos.

- Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio?
- ¡Repartidores de pizza!
#6 kaos_subversivo
#4 directamente no ofreceran el servicio ahi y listo.
Me suena que hace ya un tiempo hubo un piloto en madrid en el barrio de salamanca. Lo que no se es como le fue
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Que no usen cobre en su construcción.
#1 Khanbaliq
Seguro, me imagino a ese robotejo entregando una pizza en (barrio chungo de tu ciudad) y a mi me da la risa.
Alegremensajero #2 Alegremensajero
#1 Para esos barrios el repartidor será o Robocop o Terminator.
josde #10 josde
#2 Bender también es bueno como repartidor.
#3 kaos_subversivo
#1 yo me se barrios donde tampoco entra un repartidor en moto.
#4 Khanbaliq
#3 Pues imagina el aparatejo este, acaba hecho chatarra en 0,2.
