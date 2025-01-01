La película infantil que cambió totalmente la vida de uno de sus actores. Se hizo vegano al segundo día de rodaje

Aquel supuesto pequeño papelito en 'Babe, el cerdito valiente' acabó cambiando la vida del actor. En declaraciones a The Guardian, James Cromwell ha rememorado que la filmación de la película supuso un inesperado viaje interior de introspección. Hacer del granjero Hogget le llevó a estar muy conectado a los animales del set, y se horrorizó al descubrir que no solo eran compañeros de reparto, algunos de ellos también eran el catering. Cromwell no solo cambió su alimentación, sino que empezó a dedicarse al activismo además de a su carrera.