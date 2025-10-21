edición general
Película "Civil War"

Película "Civil War"  

Un thriller de acción distópico de Alex Garland, con Kirsten Dunst y Wagner Moura. En un futuro cercano, un grupo de periodistas arriesga todo por contar la caída de Estados Unidos, desgarrado por una guerra civil. Disponible hasta 21-10-2025.

etiquetas: civil war , alex garland , guerra civ , dunst , spaeny , distopía , fotoperiodismo
#3 zaskar
#0 Hay que estar registrado en la plataforma de RTVE para poder verla.
Deviance #17 Deviance
#3 Te recomiendo te registres, tiene una buena web RTVE a la carta, un poco liosa pero cuando la pillas el tranquillo es bastante intuitiva y con una parrilla bastante amplia. Para gustos, claro está......
#21 zaskar
#17 He visto contenidos en la plataforma de RTVE, pero no me convence el hecho de que ahora haya que registrarse. ¿Para qué? El servicio lo estaban prestando en abierto igualmente -funcionando bastante bien- y ahora ponen barreras de entrada al acceso de un servicio público. Para ver cualquiera de los canales en la televisión solo hay que encenderla y elegir el canal; no tengo que dar mis datos. ¿Pero para usar la aplicación o la página web hay que registrarse? No lo veo, la verdad.
Deviance #24 Deviance
#21 Te entiendo, yo es que veo los canales de tv por la web, me volví de madrid aquí a mi casa y cuando vine estaban ya obsoletos la tele de tubo cuadradota y el aparato de tdt a pedales jajajaja , así que me toca tragar si o si, porque sinceramente, paso de gastar más pasta en aparatos que luego acaban en el punto limpio tecnológico, me apaño con lo que hay. Un monitor de 32" y un portátil que por cierto el 15 del mes que viene se me va a quedar tb sin actualización de w10, hasta los webs hermano, tengo una habitación llena de trastos electrónicos que no me sirven para nada.
Torrezzno #5 Torrezzno
#4 como que no, te busco un fotograma  media
maldia #7 maldia
#5 Pues si, esa escena es lo mejor de la peli.
#9 zaskar *
#5 Ese no es Matt Damon, es su hijo no reconocido con Philip Seymour Hoffman :troll:

Jesse Plemons = 'Meth' Damon (chiste que circuló por ahí tras su papel en Breaking Bad)  media
#13 Pivorexico *
#5 #9 no dais ni una , se trata de Magnus Carlsen mal actor , gran jugador de ajedrez , mejor troll  media
#23 zaskar
#13 ¿Troll campeón del mundo o campeón del mundo de trolls? :-/
#11 Leon_Bocanegra
#5 no entiendo mucho de cine moderno y no creo haber visto una peli de Matt Damon en la vida. Pero ese de la foto no se parece a Matt Damon
Deviance #16 Deviance
#11 No has visto la saga de Bourne? o la de Ocean´s ? si no es así, te las recomiendo. Me parece muy buen actor Matt Damon.
#20 Leon_Bocanegra *
#16 pues la verdad es que no, hace muchos años que solo veo cine clásico y películas de los 70 hacia atrás. No niego que haya visto algunas hace años que pasarán a ser clásicos pero no creo que haya visto más de una o dos películas de los últimos 15 años. Me estaré perdiendo cosas buenas, pero tengo el tiempo que tengo , y si no me pierdo unas me perderé otras. Y de momento las antiguas no me fallan.

Quizá si algún día me termino todo lo de esta web...

www.classicofilm.com/2017/03/indice-entradas.html?m=0
suppiluliuma #15 suppiluliuma
Es una película completamente sin sentido. Básicamente, son casi 2h de gente cometiendo crímenes. Hasta ahi, vale. ¡Pero es que los cometen todos delante del Capitán Nascimento! ¡Y el tío no hace nada! ¡No les vuela la cabeza, ni les revienta a hostias! ¡Porque se ha vuelto un hippie!

No sé qué puede haberle pasado a este hombre, pero con el Teniente Matias las cosas no se hubieran salido de madre de esta manera. Les habría quitado la tontería a balazo limpio.
iñakiss #18 iñakiss
#15 es verdad, mucho despropósito y violencia explícita pero nada creíble, me quedo con el papel de plemons aun siendo una película pretenciosa.
#25 zaskar *
#15 Positivo por la referencia a "Tropa de élite". :-)
Torrezzno #1 Torrezzno
Me gustó bastante. Matt Damon hace un papelón. Me resulta muy interesante todo lo relacionado con los reporteros de guerra.
#2 zaskar *
#1 Supongo que dices de broma lo de Matt Damon, porque no figura en el reparto de la película. Quien sale es Jesse Plemmons, que es como la versión de AliExpress de Damon.

Hasta el propio Matt reconoce que se parecen: ew.com/matt-damon-is-proud-of-comparisons-between-him-and-jesse-plemon

Nota 1: Película que casi parece un documental de lo que podría pasar en USA.

Nota 2: Matt Damon es el de la izquierda de la foto.  media
#6 chochis
#2 Plemmons actorazo!
#10 zaskar
#6 Pues sí, toda la razón.
zuul #14 zuul
#2 Sera de AliExpress, pero esta casado con Kristen Dunst. Ahi lo llevas.
#22 zaskar
#14 Mis felicitaciones para los dos. Hacían buena pareja en "El poder del perro".
maldia #4 maldia
#1 La estoy viendo ahora, es un poco floja. Matt Damon no sale.
reithor #12 reithor
Lo único que eché de menos cuando la vi fue más trasfondo de como llegó a esa situación y como se desarrolló al inicio, estaban ya al final de la guerra civil durante la trama.
Deviance #19 Deviance
#12 Merece la pena darle un vistazo entonces?
#8 Sigo_intentandolo
Pues ahora mismo usa esta a un par de estafas del supremo para que lie gorda...
