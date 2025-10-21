Película "Civil War"  

Un thriller de acción distópico de Alex Garland, con Kirsten Dunst y Wagner Moura. En un futuro cercano, un grupo de periodistas arriesga todo por contar la caída de Estados Unidos, desgarrado por una guerra civil. Disponible hasta 21-10-2025.
| etiquetas: civil war , alex garland , guerra civ , dunst , spaeny , distopía , fotoperiodismo
Jesse Plemons = 'Meth' Damon (chiste que circuló por ahí tras su papel en Breaking Bad)
No sé qué puede haberle pasado a este hombre, pero con el Teniente Matias las cosas no se hubieran salido de madre de esta manera. Les habría quitado la tontería a balazo limpio.
Hasta el propio Matt reconoce que se parecen: ew.com/matt-damon-is-proud-of-comparisons-between-him-and-jesse-plemon
Nota 1: Película que casi parece un documental de lo que podría pasar en USA.
Nota 2: Matt Damon es el de la izquierda de la foto.