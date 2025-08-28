edición general
La película blasfema que nadie filmó pero que todos condenaron

Desde finales de la década de 1970, ha circulado persistentemente un rumor sobre una supuesta película blasfema en la que Jesucristo sería representado como un hombre homosexual que lleva una vida promiscua. Este bulo comenzó como una cadena de cartas físicas que advertía sobre un inminente filme producido por un tal Terry Gilliam (sin relación con el verdadero director de Monty Python), basado en un artículo de una inexistente revista llamada Modern People News.

Esa no se, pero la pelicula en la que jesucristo es un luchador por la independencia de Palestina y secuestra un avion si que es real
No tengo muy claro si sería blasfemia o herejía (posiblemente ambas)

Según la IA de google:
En el ámbito religioso, se define como la negación o duda pertinaz sobre un dogma, a diferencia de la apostasía (renuncia a la fe) o la blasfemia (ofensa a lo sagrado).
Esta película hoy en día no se podría rodar :troll:
