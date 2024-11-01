edición general
Pedro Sánchez, sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama: "Ustedes defienden la sanidad privada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este miércoles al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por la situación sanitaria en Andalucía, donde denunció que existen mujeres que no han podido acceder a pruebas diagnósticas necesarias para tratamientos oncológicos. El jefe del Ejecutivo atribuye estos retrasos a la política sanitaria de los gobiernos autonómicos del PP, que, según afirma, priorizan los intereses de la sanidad privada frente a la pública.

