Pedro Sánchez propone crear una Agencia Estatal de Protección Civil para actuar frente a catástrofes climáticas

El presidente avanza en su pacto de Estado contra el cambio climático con diez propuestas y critica a las comunidades por no disponer de los medios adecuados contra el fuego; también ha incidido en que es necesario involucrar a Portugal y Francia en la lucha contra el fuego
Si hay autonomías que no quieren competencias, que renuncien a ellas, o a la propia autonomía.
Ya en 1981 se dejó claro que café para todos. Y el que diga "que oye, igual no hace falta café para todos" es un peligroso fascista contrario a la igualdad.
Pero lo niegan porque hunde el consumo, turismo y burbuja inmobiliaria a costa de las vidas de la gente, como en la DANA
No existe el covid: Vuelve la actividad económica, más beneficio
No al cambio climático: No se hunde el consumo, no cae el turismo, no explota la burbuja inmobiliaria: más beneficio
Siempre hay que ver que lo que atacan tiene una repercusión económica, un competidor que se beneficia
Todo es competencia
La gente enferma, con COVID gripe o lo que sea no incrementa la productividad, sino así contrario.
Y relacionado con el cambio climático hay muchísima industria haciéndose de oro.
Así que no sé Rick.
Igual apuntas a algo solo porque se mueve.
Los conservadores están en contra del cambio climático porque dificulta sus negocios, si fuera algo reseñable esa industria estarían a favor pero ayer por ejemplo en inglaterra ... www.meneame.net/m/actualidad/tories-han-anunciado-planes-eliminar-comp
Y no hablo de quién gana terreno, sino de que hasta que no sea privada en su mayoría no tiene sentido lo que decías antes. No le sale a cuenta a nadie y cae automático en la bandeja de teoría de la conspi.
Es fácil decir que alguien (mejor si diferente) tiene la culpa.
Mientras tanto cierras el ojo ante el mastodonte industrial que se está haciendo al rededor de reducir emisiones y nuevas energías.
Lo que puede ser es un brindis al sol que se quede en agua de borrajas.
la estupidezel cambio climático, los propios dioses luchan en vano.
(Adaptación de una cita de Schiller)
Me huele a otro chiringuito más para comprar votos o solo es lo que parece???
