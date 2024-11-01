edición general
Pedro Sánchez propone crear una Agencia Estatal de Protección Civil para actuar frente a catástrofes climáticas

El presidente avanza en su pacto de Estado contra el cambio climático con diez propuestas y critica a las comunidades por no disponer de los medios adecuados contra el fuego; también ha incidido en que es necesario involucrar a Portugal y Francia en la lucha contra el fuego

makinavaja #3 makinavaja
Mientras las competencias sigan siendo de las comunidades autónomas, y bajo el mando de sus caciques locales, es absurdo crear organismos nacionales....
porto #12 porto *
Ahora si que no se va a saber cuál es la administración competente.
Si hay autonomías que no quieren competencias, que renuncien a ellas, o a la propia autonomía.
ehizabai #20 ehizabai
#12 Eso que comentas es tabú. Anatema.

Ya en 1981 se dejó claro que café para todos. Y el que diga "que oye, igual no hace falta café para todos" es un peligroso fascista contrario a la igualdad.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Agosto deja más de 2.100 muertes por calor en España, la cifra más alta desde que hay registros

Pero lo niegan porque hunde el consumo, turismo y burbuja inmobiliaria a costa de las vidas de la gente, como en la DANA

Pero lo niegan porque hunde el consumo, turismo y burbuja inmobiliaria a costa de las vidas de la gente, como en la DANA
balancin #4 balancin
#1 parte de un plan para mantener el sistema de pensiones? :tinfoil:
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#4 No funcionan las vacunas: Más gasto sanitario, mas beneficio
No existe el covid: Vuelve la actividad económica, más beneficio
No al cambio climático: No se hunde el consumo, no cae el turismo, no explota la burbuja inmobiliaria: más beneficio

Siempre hay que ver que lo que atacan tiene una repercusión económica, un competidor que se beneficia

Todo es competencia
balancin #8 balancin
#6 más gasto sanitario= más beneficio? Eso sería factible si la sanidad fuera privada al completo.
La gente enferma, con COVID gripe o lo que sea no incrementa la productividad, sino así contrario.
Y relacionado con el cambio climático hay muchísima industria haciéndose de oro.

Así que no sé Rick.
Igual apuntas a algo solo porque se mueve.
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#8 Que haya sanidad pública en medio no impide la privada que gana terreno gracias a la ley de aznar ni impide a quienes venden medicamentos vender más

Los conservadores están en contra del cambio climático porque dificulta sus negocios, si fuera algo reseñable esa industria estarían a favor
balancin #13 balancin
#10 estas señalando unos árboles pero no estás mirando la jungla.

Y no hablo de quién gana terreno, sino de que hasta que no sea privada en su mayoría no tiene sentido lo que decías antes. No le sale a cuenta a nadie y cae automático en la bandeja de teoría de la conspi.

Es fácil decir que alguien (mejor si diferente) tiene la culpa.
Mientras tanto cierras el ojo ante el mastodonte industrial que se está haciendo al rededor de reducir emisiones y nuevas energías.
OrialCon_Darkness #18 OrialCon_Darkness
#4 esa no era la estrategia de los 80-90 cuando había tanto accidente de autobús cargado de pensionistas¿? :troll:
Gry #14 Gry
Ahora van los de las CCAA del PP y protestan porque el Estado asuma competencias que no le corresponden. :troll:
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Pues casi que sí, porque visto lo ocurrido en las Comunidades Autónomas secuestradas por los pepetarras...
Kantinero #5 Kantinero
Ahora es cuando le empiezan a acusar de chiringuitos, derrochador etc.... para dentro de unos años reclamar su actuación.....UME 2
MoñecoTeDrapo #21 MoñecoTeDrapo *
#19 los chiringuitos no son para comprar votos, son para colocar gente. Puedes dar por comprados los votos de los colocados, pero no se les suele dar mucha publicidad porque los votos cautivos serían menos de los cabreados al enterarse del chiringuito y sería contraproducente.
Lo que puede ser es un brindis al sol que se quede en agua de borrajas.
MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo
Contra la estupidez el cambio climático, los propios dioses luchan en vano.
(Adaptación de una cita de Schiller)
PaulSciarra #19 PaulSciarra
#16 Pedro Sánchez propone crear una Agencia Estatal de Protección Civil para actuar frente a catástrofes climáticas

Me huele a otro chiringuito más para comprar votos o solo es lo que parece???
#9 mancebador
¿Se refiere a esta?

www.proteccioncivil.es/
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
A estas alturas...en serio...el nivel de palurdismo que tenemos...2025 y no se había planteado?. Aunque creo que el mayor problema es la estulticia implantada en todas las administraciones por títulos y curriculums falso desde abajo a arriba
#15 Ovidio
Ojalá esto fuese un camino hacia el jacobinismo. Pero no
TheOracle #2 TheOracle *
genocidiooooooooooooooooo ah no, con Pedro Sanchez no.
#17 angar300
"para actuar frente a catástrofes climáticas". A faltado añadir "para evitar inútiles autonómicos que no sabían que los elegían para hacer cosas, y no sólo para figurar, cobrar, irse de comilonas y colocar a los amiguetes".
