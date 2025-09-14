·
22
meneos
21
clics
Pedro Sánchez muestra su “admiración” por las protestas en La Vuelta: “España se moviliza por causas justas como Palestina”
“España brilla como ejemplo y con orgullo, da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos”, ha asegurado el presidente en Málaga
|
etiquetas
:
pedro sánchez
,
admiración
,
protestas
,
la vuelta
18
4
0
K
158
actualidad
18 comentarios
18
4
0
K
158
actualidad
#8
Nusku
#7
Cuando sueltes tu libro seguimos hablando.
3
K
43
#12
efectogamonal
#9
Yo diría que son aun más si cabe, unos 680000, pero claro, igual me equivoco
1
K
32
#16
BastardWolf
*
#12
a saber la de cadáveres que habra debajo de los escombros cuya cifra no está incluida en la de los 65.000, pero lo cierto es que no se pueden usar suposiciones (por muy logicas que en realidad son) y atenerse a las cifras oficiales o sino perdemos credibilidad ante el primer fachuzo que intente desmontarnos
0
K
12
#4
efectogamonal
Le ha costado un año y 300.000 asesinados llegar a esa conclusión, debería plantearse dejar de ser un tibio y dar un paso adelante más a menudo, es el precio a pagar por estar arropado por un partido heredero del mas rancio fascismo, con el señor X a la cabeza
0
K
20
#9
MoñecoTeDrapo
*
#4
No hay que inventarse las cifras. De hecho, es contraproducente. Ya son muchos 65.000 muertos desde octubre de 2023.
www.aa.com.tr/es/mundo/asciende-a-64522-la-cifra-de-palestinos-falleci
0
K
13
#13
Khadgar
#4
Bueno, al menos ha dado el paso. Hay otros que todavía miran para otro lado. cuestionan el genocidio y se codean con los asesinos sin ningún problema.
1
K
28
#14
efectogamonal
*
#13
Ha dado el paso por la presión mediática, si no hubiera hecho lo mismo, alguna cabecita en el PSOE tiene que estar implosionando ahora mismo, lo cual me congtratula bastante
0
K
20
#18
Sandilo
#4
¿De donde sale esa cifra de 300.000 asesinados?
0
K
6
#6
manzitor
Después de la cancelación de la etapa, le van a dar hasta en el carné de identidad, le acusarán de que si las FCSE, el dispositivo... me lo veo venir.
0
K
11
#17
manzitor
#6
Dicho y hecho:
x.com/IdiazAyuso/status/1967248750075933096?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^t
0
K
11
#15
eipoc
*
Que este trozo de mierda de Sánchez no se apropie de la protesta, que bien que ha enviado armas y hace negocios con Israel para comer un genocidio en Gaza. Incluso envío alguna fragata para el apoyo marítimo de Israel.
Y tras el reciente lavado de cara podemos ver cómo el embajador de Israel sigue en España y las bases de Rota y Morón se van a seguir usando para el envío de armas desde EEUU a Israel.
0
K
10
#1
BlackDog
*
Otro magnifico cambio de opinión de nuestro presidente
En una entrevista en RTVE del 12 de junio de 2024, Sánchez dijo:
“No seré yo quien diga que lo de Gaza es un genocidio, pero tengo serias dudas de que el Gobierno de Netanyahu esté respetando el derecho internacional humanitario.”
Y hace unos días echando en cara a los demás de que hay que llamarlo por su nombre GENOCIDIO!!
Intentando pescar en el lago de otros? cuidado Podemitas que se os van los votantes
2
K
-7
#2
mente_en_desarrollo
#1
Bienvenido sea ese cambio de opinión.
Y bienvenido será cuando lo tenga Feijoo y establezca postura de partido.
7
K
82
#5
BlackDog
#2
También cambio de opinión sobre la ley mordaza, solo demuestra los pocos escrúpulos que tiene para hacer siempre lo que mas le beneficia a él, y ten cuidado que lo mismo en 2 años después de las elecciones te vuelve a cambiar de opinión jajajjaa
0
K
6
#11
Khadgar
#2
La postura de Feijoo es estar en contra de la postura del gobierno así que ya puedes esperar sentado.
1
K
24
#3
Nusku
*
#1
La ONU hasta el 16 de septiembre de 2024 no empezó a utilizar el término "genocidio"
Amnistía internacional lo hizo el 5 de diciembre de 2024.
La CPI emitió el orden de arresto de Netanyahu en noviembre del 2024.
4
K
55
#7
BlackDog
#3
Desde cuando le ha importado a Sánchez lo que diga la ONU? si hay que pagar multas se pagan, él hará lo que mas le beneficie politicamente
2
K
-19
#10
TitereConCabeza
#1
El problema está cuando no cambian de opinión y se mantienen en su postura.
1
K
22
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
