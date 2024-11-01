edición general
3 meneos
50 clics

¿Por qué los peces no tienen pelo?  

La diferencia en cuanto al pelo que tienen en el cuerpo las diversas especies que habitan la tierra es una poderosa lección evolutiva. Un delfín, un salmón y un lobo marino no se parecen en casi nada cuando se observa su piel. El salmón está cubierto de escamas superpuestas y mucosidad. El delfín tiene una piel lisa, prácticamente sin pelo. El lobo marino, en cambio, conserva uno de los pelajes más densos del reino animal. Las diferencias no son anecdóticas: revelan una regla básica de la evolución que suele sorprender, incluso, a quienes

| etiquetas: peces , pelo , evolución , animales marinos
3 0 0 K 88 Biologia
1 comentarios
3 0 0 K 88 Biologia
elTieso #1 elTieso
O sea que las calvas son una vuelta al mar. De algún modo. Vale sí, intento consolarme.
0 K 11

menéame