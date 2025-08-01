Peces feroces [Eng]  

En un fascinante salterio realizado en la Inglaterra del siglo XIII, se representan peces salvajes atacando a humanos, animales y otros híbridos. Casi cada página de este manuscrito ofrece una nueva variante de un encuentro violento. En el folio 69v, dos peces atrapan una cabeza masculina flotante, que parece ligeramente perplejo por la situación. En el folio 67r, otro pez se enfrenta a un caballo con una cabeza humana. Los acontecimientos se desarrollan dramáticamente en el folio 48v, donde un pez devora a un humano para siempre.
| etiquetas: manuscrito , peces , biblioteca británica , lansdowne ms 420
-> iiif.bl.uk/uv/?_gl=1*l80p2*_gcl_au*MzU3NjgxNDA5LjE3NTYyMjY2MzY.*_ga*Nj