·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6495
clics
Todo lo que está mal en el buscador de Google en una imagen [eng]
4314
clics
Pero no les llaméis fascistas...
3748
clics
El TSJ de Madrid confirma que Sergio Gregori no sufrió acoso laboral en Canal Red
3943
clics
Windows 10 iba a morir el mes que viene. Microsoft acaba de tirar un salvavidas a todos los que querían seguir usándolo
4753
clics
El dibujante de Volkskrant, Peter de Wit, gana el premio Inktspot con un dibujo sobre Gaza (DEN)
más votadas
517
El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes
445
Un profesor de Alcorcón se enfrenta a un expediente por llevar una camiseta del Club Deportivo Palestino
459
Netanyahu, recibido con abucheos en la Asamblea de la ONU mientras cientos de delegados abandonan la sala
465
China ridiculiza el negacionismo de Trump anunciando que multiplicará por 6 su potencia eólica y solar
389
La ONU incluye a ACS (de Florentino Pérez), CAF, Ineco y SEMI en la lista de empresas que operan en la Cisjordania ocupada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
15
clics
Pearl Jam Master of War Subtitulada al Español
Gran cover De Bob Dylan interpretado por la banda un montón de veces. Esta es la presentación en el Benaroya Hall el 2003
|
etiquetas
:
guerra
,
bob dylan
,
pearl jam
,
masters of war
,
señores de la guerra
2
1
0
K
26
cultura
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
26
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Tito_Keith
Recomiendo leer la letra hasta el final y recomiendo la original de Bob, que no he encontrado con subtítulos.
Let me ask you one question
Is your money that good?
Will it buy you forgiveness
Do you think that it could?
I think you will find
When your death takes its toll
All the money you made
Will never buy back your soul
And I hope that you die
And your death will come soon
I'll follow your casket
By the pale afternoon
And I'll watch while you're lowered
Down to your deathbed
And I'll stand over your grave
'Til I'm sure that you're dead
1
K
17
#5
Sandman
Mi canción favorita de Dylan junto a "Blind Willie McTeal", y posiblemente el mejor cover que he escuchado sea el de Pearl Jam, así que meneazo.
0
K
13
#2
mikhailkalinin
A lo mejor estamos mandando el mensaje de que la violencia no es un camino espiritual. Pero a lo mejor algún rabino y algún imán se molesta.
0
K
10
#3
Tito_Keith
#2
Bueno, la última estrofa no es muy jipi que digamos. Si no estás familiarizado con Bob Dylan puedes caer el tópico del jipi comeflores. Pero tenía bastante más mala leche que todo eso.
1
K
21
#4
Tito_Keith
#2
Por otra parte, Más cristianos que los usanos no hay. Las religiones organizadas mezcladas de patriotismo solo sirven para crear carne de cañón
1
K
18
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Let me ask you one question
Is your money that good?
Will it buy you forgiveness
Do you think that it could?
I think you will find
When your death takes its toll
All the money you made
Will never buy back your soul
And I hope that you die
And your death will come soon
I'll follow your casket
By the pale afternoon
And I'll watch while you're lowered
Down to your deathbed
And I'll stand over your grave
'Til I'm sure that you're dead