Pearl Jam Master of War Subtitulada al Español

Gran cover De Bob Dylan interpretado por la banda un montón de veces. Esta es la presentación en el Benaroya Hall el 2003

| etiquetas: guerra , bob dylan , pearl jam , masters of war , señores de la guerra
Tito_Keith #1 Tito_Keith
Recomiendo leer la letra hasta el final y recomiendo la original de Bob, que no he encontrado con subtítulos.
Let me ask you one question
Is your money that good?
Will it buy you forgiveness
Do you think that it could?
I think you will find
When your death takes its toll
All the money you made
Will never buy back your soul
And I hope that you die
And your death will come soon
I'll follow your casket
By the pale afternoon
And I'll watch while you're lowered
Down to your deathbed
And I'll stand over your grave
'Til I'm sure that you're dead
Sandman #5 Sandman
Mi canción favorita de Dylan junto a "Blind Willie McTeal", y posiblemente el mejor cover que he escuchado sea el de Pearl Jam, así que meneazo.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
A lo mejor estamos mandando el mensaje de que la violencia no es un camino espiritual. Pero a lo mejor algún rabino y algún imán se molesta.
Tito_Keith #3 Tito_Keith
#2 Bueno, la última estrofa no es muy jipi que digamos. Si no estás familiarizado con Bob Dylan puedes caer el tópico del jipi comeflores. Pero tenía bastante más mala leche que todo eso.
Tito_Keith #4 Tito_Keith
#2 Por otra parte, Más cristianos que los usanos no hay. Las religiones organizadas mezcladas de patriotismo solo sirven para crear carne de cañón
