'Paz': un cómic solidario para ayudar a los gazatíes que siguen luchando por sobrevivir  

58 guionistas, dibujantes e ilustradores se han unido en un cómic solidario para ayudar a los gazatíes que siguen intentando sobrevivir en Gaza, donde las condiciones de vida continúan siendo inhumanas. Un proyecto que se titula Paz. Antología solidaria por Gaza, con el que podéis colaborar mediante un crowdfunding en la plataforma Verkami, y cuyos beneficios irán destinados a Médicos Sin Fronteras y UNRWA. Aunque los informativos dediquen menos espacio a la franja de Gaza, lo cierto es que la situación sigue siendo muy complicada