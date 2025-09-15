edición general
PayPal soportará Bitcoin y Ethereum [eng]

PayPal integrara criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y PYUSD en su flujo de pagos P2P, facilitando a los usuarios el envío y la recepción de activos digitales

Al final los tulipanes van a servir como moneda de cambio o_o
