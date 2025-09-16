Patxi López no cierra la puerta a retirar a España del Mundial 2026 si clasifica Israel: "Ya lo valoraremos"

Tras hacerse oficial que España se retirará de Eurovisión 2026 si participa Israel, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha dejado abierta la puerta a que suceda lo mismo con el próximo Mundial 2026. En el caso de que clasificase España y también lo hiciera Israel, podrían estudiar las vías para que la selección de Luis de la Fuente no participase en este campeonato. Una decisión que sería histórica.
No tientes ....
Por un lado el opio del pueblo no son las cuatro tontás de vueltas ciclistas o baloncesto o cosas así.
Por otro lado, Florentino y los extranjeros que compran clubes se comen al perro.
Demoscópicamente, cualquier insinuación de que España no se presenta, no se lo cree ni cristo bendito.
Lo que dice #3, de ahí la inviabilidad del tema.
¡No hay güebos Pachi!
Me voy a ver todos los pardidos de Israel porque se va a clasificar
Fase grupos:
Quedan fuera UK, Alemania, Corea del Sur y Japón. ... y no fue nadie más.
Cuartos de final:
- El Salvador - Argentina
- EEUU - Canadá
- Israel - Irak
- Chile - Ecuador
Semifinales
- Argentina - EEUU
- Israel - Ecuador
Final
- EEUU - Israel. Arbitra Florentino Pérez, asistido en las bandas por Mieli y Ayuso.
Gana EEUU por 3 a 0:
- Trump (*) minuto 15
- Trump minuto 35 de penalty
- Trump minuto 68.
Trump recibe el trofeo al MVP y en Nóbel de Futbol.
(*) Buscad la historia de Nerón en los JJOO.