Patxi López no cierra la puerta a retirar a España del Mundial 2026 si clasifica Israel: "Ya lo valoraremos"

Tras hacerse oficial que España se retirará de Eurovisión 2026 si participa Israel, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha dejado abierta la puerta a que suceda lo mismo con el próximo Mundial 2026. En el caso de que clasificase España y también lo hiciera Israel, podrían estudiar las vías para que la selección de Luis de la Fuente no participase en este campeonato. Una decisión que sería histórica.

Comentarios destacados:          
abalon #5 abalon
Si España no va al mundial por ese motivo cae el PSOE, el PP la Corona y la Iglesia Católica si hace falta
9 K 99
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#5

No tientes ....
1 K 27
frg #30 frg
#9 Con mucha suerte no se clasifica españa y no hay dilema xD
0 K 12
alfre2 #11 alfre2
#5 Mira qué fácil era!
0 K 12
jm22381 #15 jm22381
#5 Desaparecerán todos... pero Perro Sanxe seguirá allí
0 K 14
#23 Suleiman
#5 No solo eso, arde España. Por las pensiones, ni por la sanidad, ni por el SMI se mueve casi nadie, pero por el futbol se mueve todo dios... que no juegue con fuego.
0 K 14
Supercinexin #6 Supercinexin
Si hacen eso, me saco definitivamente el carnet del PSOE y pongo un cuadro de Pedro Sánchez en el dormitorio.
5 K 67
frg #31 frg *
#6 ¿Pedro Sánchez desnudo o vestido? xD
0 K 12
#36 cajadecartonmojada
#31 Uno de cada, como la maja.
1 K 23
Andreham #7 Andreham
Ni de coña.

Por un lado el opio del pueblo no son las cuatro tontás de vueltas ciclistas o baloncesto o cosas así.

Por otro lado, Florentino y los extranjeros que compran clubes se comen al perro.
4 K 66
alfre2 #12 alfre2
#7 FlorenTIMO no llega al Mundial, ya está dando sus últimos estertores
0 K 12
#14 Grahml *
#7 Y (más de) media España si la selección no va al Mundial.

xD

Demoscópicamente, cualquier insinuación de que España no se presenta, no se lo cree ni cristo bendito.

Lo que dice #3, de ahí la inviabilidad del tema.
1 K 26
#18 yarkyark *
#7 El mundial en 2026 y las generales en el 27. Si hacen eso puede ganar hasta VOX por mayoría absoluta. :troll:
1 K 23
frg #32 frg
#7 Dirás que el perro de Floren, entr muchos Ferreras, estaría echando espuma por la boca durante meses.
0 K 12
MacMagic #2 MacMagic
Solo diré una cosa: No hay huevos.
6 K 66
#13 Nuisaint
#2 Bueno es un brindis al sol, Israel está en el grupo de Noruega que va muy bien para clasificarse directo y el segundo para la repesca será Italia, Israel en el mejor de los casos quedará tercera y fuera.
1 K 18
frg #28 frg
#13 Eres muy optimista. Si compraron votos en Eurovisión, ¿por qué no comprar partidos?
0 K 12
frg #27 frg *
#1 #2 iba a poner lo mismo.

¡No hay güebos Pachi!

Me voy a ver todos los pardidos de Israel porque se va a clasificar :popcorn: :popcorn:
0 K 12
#3 Sizygy
Tienen todo mi apoyo.
4 K 63
Tontolculo #8 Tontolculo
#3 ojo que esto sí que les puede costar las elecciones, y no la vivienda, la educación ni la sanidad
1 K 20
Dramaba #19 Dramaba
#8 Bueno, se adelantan a mayo y arreando... :troll:
0 K 10
Tontolculo #34 Tontolculo
#19 bien visto
0 K 10
Fedorito #1 Fedorito
No hay cataplines.
4 K 44
Imag0 #4 Imag0
Ahora sí que sí, España se rompe pero de verdad {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
3 K 43
Suschen #10 Suschen
Si lo llegan a ver estos ojos que se han de comer los gusanos, me pongo la cara de PS en la nalga izquierda.
2 K 24
frg #33 frg *
#10 ¿Entonces?, ¿en la derecha a quien tienes ya? ¿Falangito, Abascal, Rajoy, Puigdemon, Pujol, Aznar, ...? :-)
0 K 12
#20 Zerjillo
No se lo creen ni ellos. El fútbol manda.
1 K 22
#21 poxemita
Tendría que retirarlos de las rondas clasificatorias. Todo lo que no sea retirarse ya es estar con los genocidas.
1 K 22
#26 Ricochet *
Total, vamos a perder igual, así que nos ahorramos una pasta y vamos de implicados con el tema palestino. </Patxi Lopez.>
1 K 18
HeilHynkel #17 HeilHynkel *
Pues a ver si hay un boicot y tenemos:

Fase grupos:
Quedan fuera UK, Alemania, Corea del Sur y Japón. ... y no fue nadie más.

Cuartos de final:
- El Salvador - Argentina
- EEUU - Canadá
- Israel - Irak
- Chile - Ecuador

Semifinales
- Argentina - EEUU
- Israel - Ecuador

Final
- EEUU - Israel. Arbitra Florentino Pérez, asistido en las bandas por Mieli y Ayuso.

Gana EEUU por 3 a 0:
- Trump (*) minuto 15
- Trump minuto 35 de penalty
- Trump minuto 68.

Trump recibe el trofeo al MVP y en Nóbel de Futbol.


(*) Buscad la historia de Nerón en los JJOO.
2 K 13
frg #35 frg
#17 A mi me parece perfecto. Mira que durante años españa no se ha clasificado y/o como buen separatista vasco/catalán seguías a Bolivia, Senegal o algún equipo así.
0 K 12
pitercio #16 pitercio *
Estamos a dos telediarios de que salgan de la Fuente, Carajal, algún otro a decir que ellos no se meten en política pero que perro sanse okupa :troll:
0 K 12
vviccio #29 vviccio
Hay tres opciones: el boicot, la fuerza bruta o ser cómplices de genocidio.
0 K 11
platypu #24 platypu
Pero que vayamos con Marruecos esta muy bien. Eso les mola a los zurdos, poner bien el culito
1 K 11
Gadfly #25 Gadfly
No se lo creen ni ellos
0 K 6

