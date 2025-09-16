Patxi López no cierra la puerta a retirar a España del Mundial 2026 si clasifica Israel: "Ya lo valoraremos"

Tras hacerse oficial que España se retirará de Eurovisión 2026 si participa Israel, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha dejado abierta la puerta a que suceda lo mismo con el próximo Mundial 2026. En el caso de que clasificase España y también lo hiciera Israel, podrían estudiar las vías para que la selección de Luis de la Fuente no participase en este campeonato. Una decisión que sería histórica.