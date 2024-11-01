PATTON (1970) Jerry Goldsmith: Ecos del pasado para el General Rebelde

Cuando Patton llegó a los cines en 1970, sorprendió no solo por la imponente actuación de George C. Scott y el monumental despliegue de producción, sino por la sutileza musical con la que Jerry Goldsmith dibujó el espíritu contradictorio del general: guerrero y filósofo, violento y visionario, estratega y místico. La banda sonora no fue un simple acompañamiento dramático, sino un retrato psicológico complejo que anticipó la sofisticación del cine bélico posterior. Aquí te contamos el detrás de bambalinas de esta extraordinaria banda sonora.