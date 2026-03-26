Le patina la rueda de una bizi, se rompe un diente y la muñeca y le multan por "conducir sin la diligencia necesaria": "Me sentí muy indefenso"

La víctima de ese suceso asegura que llevaba la bicicleta con precaución e intentó reclamar a la empresa del Bizi por la caída, pero los agentes acabaron multándole a él. 'No es por el dinero, es que es injusto', denuncia. Hay días en los que nada tiene sentido y esta historia lo demuestra. Juan (nombre ficticio) es un vecino de Zaragoza. El pasado 6 de marzo cogió una bizi en la estación situada en la calle Vaporetto, en Parque Venecia. Al poco de iniciar su trayecto, la rueda resbaló, él se cayó y se golpeó la cara contra el suelo,rompiéndose