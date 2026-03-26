Le patina la rueda de una bizi, se rompe un diente y la muñeca y le multan por "conducir sin la diligencia necesaria": "Me sentí muy indefenso"

La víctima de ese suceso asegura que llevaba la bicicleta con precaución e intentó reclamar a la empresa del Bizi por la caída, pero los agentes acabaron multándole a él. 'No es por el dinero, es que es injusto', denuncia. Hay días en los que nada tiene sentido y esta historia lo demuestra. Juan (nombre ficticio) es un vecino de Zaragoza. El pasado 6 de marzo cogió una bizi en la estación situada en la calle Vaporetto, en Parque Venecia. Al poco de iniciar su trayecto, la rueda resbaló, él se cayó y se golpeó la cara contra el suelo,rompiéndose
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edit: espera a ver...
edit2: vale, perdón. todo ok
Y, para rematar el sainete, intervienen los inútiles de la Local zaragozana que, encima, ni tan siquiera vieron el accidente.
Hasta se ha creado una plataforma para denunciar el estado de las bicis y reclamar a Serveo por las lesiones.