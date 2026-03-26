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Le patina la rueda de una bizi, se rompe un diente y la muñeca y le multan por "conducir sin la diligencia necesaria": "Me sentí muy indefenso"

Le patina la rueda de una bizi, se rompe un diente y la muñeca y le multan por "conducir sin la diligencia necesaria": "Me sentí muy indefenso"

La víctima de ese suceso asegura que llevaba la bicicleta con precaución e intentó reclamar a la empresa del Bizi por la caída, pero los agentes acabaron multándole a él. 'No es por el dinero, es que es injusto', denuncia. Hay días en los que nada tiene sentido y esta historia lo demuestra. Juan (nombre ficticio) es un vecino de Zaragoza. El pasado 6 de marzo cogió una bizi en la estación situada en la calle Vaporetto, en Parque Venecia. Al poco de iniciar su trayecto, la rueda resbaló, él se cayó y se golpeó la cara contra el suelo,rompiéndose

| etiquetas: rueda , bizi , zaragoza , multa , bicicleta , accidente
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9 comentarios
4 1 0 K 46 actualidad
ACEC #7 ACEC *
A otroz lez paninan las ezez

edit: espera a ver...

edit2: vale, perdón. todo ok :-D
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pitercio #8 pitercio
Encima de sufrir infraestructura corrupta tercermundista, te extorsionan los mamporreros inútiles enchufados de la policía rural.
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cromax #1 cromax
Explicación: Con las bicis públicas del Ayuntamiento ya ha habido en Zaragoza cientos de percances porque, a poco que haya una gota de agua, patinan.
Y, para rematar el sainete, intervienen los inútiles de la Local zaragozana que, encima, ni tan siquiera vieron el accidente. :palm:
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sotillo #3 sotillo
#1 Donde gobierna la derecha basura y desmanes
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Skiner #5 Skiner
#1 No se puede ser un patán y encima echarle la culpa a los demás. :troll:
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Sawyer76 #2 Sawyer76
Si es tal y como lo cuenta es un abuso y una vergüenza.
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cromax #4 cromax
#2 Yo no conozco a nadie que haya tenido lesiones graves, pero sí que se han dado buenos leñazos porque las ruedas no tienen dibujo y el peso está descompensado.
Hasta se ha creado una plataforma para denunciar el estado de las bicis y reclamar a Serveo por las lesiones.
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ronko #6 ronko
Sin la diligencia necesaria ...  media
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
#6 eso iba a decir: casco lo veo bien, pero que te pidan diligencia es excesivo.
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menéame