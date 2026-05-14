Paté de cerdo: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este alimento es tan rico en vitaminas y minerales como en calorías, por lo que su consumo debe ser ocasional. El paté de cerdo es uno de los productos más tradicionales de la gastronomía europea y un alimento habitual en aperitivos, bocadillos y tablas de embutidos. De hecho, los romanos ya conocían el foie-gras, aunque la receta se perdió con la caída del Imperio, recuperándose en el siglo XVII en Francia. Su textura cremosa y su sabor intenso lo convierten en una opción muy valorada, pero detrás de su atractivo culinario existe