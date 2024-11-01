El pastor Howard-John Wesley sobre la muerte de Charlie Kirk  

El pastor Howard John - Wesley, ha desatado un tormenta mediática tras un poderoso sermón pronunciado el 15 de septiembre en la iglesia Bautista Alfred Street, de Alexandria. Ahí, el reverendo señaló las decisión de las autoridades que ordenó izar a media hasta las banderas de EEUU en honor la muerte de Charlie Kirk, a quién describió como un "racista sin complejos". “No hay ningún lugar en la Biblia donde se nos enseñe a honrar el mal y cómo mueres, no redime cómo viviste”, dijo Wesley en un poderoso sermón.