El pastor Howard-John Wesley sobre la muerte de Charlie Kirk  

El pastor Howard John - Wesley, ha desatado un tormenta mediática tras un poderoso sermón pronunciado el 15 de septiembre en la iglesia Bautista Alfred Street, de Alexandria. Ahí, el reverendo señaló las decisión de las autoridades que ordenó izar a media hasta las banderas de EEUU en honor la muerte de Charlie Kirk, a quién describió como un "racista sin complejos". “No hay ningún lugar en la Biblia donde se nos enseñe a honrar el mal y cómo mueres, no redime cómo viviste”, dijo Wesley en un poderoso sermón.
| etiquetas: pastor , racista , muerte , charlie kirk , howard john - wesley
No que va
Deuteronomio 20:16-17
> “Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás por completo…”
Levítico 20:13
> “Si alguno se acuesta con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre.”
Deuteronomio 22:28-29
> “Si un hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella… el hombre… dará al padre de la joven cincuenta piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló…”
Sigo?
La Biblia sí tiene partes donde se enseñan cosas que están mal (lapidaciones, esclavismo...) , pero no son las partes que hay que interpretar lieralmente, son solo metafóricas o contextualizables.
También hay otras que son algunos consideran que están bien y otros mal (homosexualidad, anticoncepción...) pero para eso sí es literal, y los que no lo creen son unos wokes
#3 jajaja ahora alguno dirá que ese ejemplo del Deuteronomio 20 es "bien" o que es metafórico o contextualizable, pero que ya no aplica, salvo que se quiera usar para invadir y exterminar a tus vecinos
"Ateísmo es el resultado de leer la biblia tu mismo
Cristianismo en cuando la leen por ti"
Bertrand Russell
La parte que cuenta las aventuras de Chisus y sus mariachis contiene una ética perfectamente válida si le quitas los trucos de magia