edición general
16 meneos
45 clics
El pastor Howard-John Wesley sobre la muerte de Charlie Kirk

El pastor Howard-John Wesley sobre la muerte de Charlie Kirk  

El pastor Howard John - Wesley, ha desatado un tormenta mediática tras un poderoso sermón pronunciado el 15 de septiembre en la iglesia Bautista Alfred Street, de Alexandria. Ahí, el reverendo señaló las decisión de las autoridades que ordenó izar a media hasta las banderas de EEUU en honor la muerte de Charlie Kirk, a quién describió como un "racista sin complejos". “No hay ningún lugar en la Biblia donde se nos enseñe a honrar el mal y cómo mueres, no redime cómo viviste”, dijo Wesley en un poderoso sermón.

| etiquetas: pastor , racista , muerte , charlie kirk , howard john - wesley
13 3 1 K 159 actualidad
14 comentarios
13 3 1 K 159 actualidad
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"No hay ningún lugar en la Biblia donde se nos enseñe a honrar el mal"

No que va
xD xD xD

Deuteronomio 20:16-17
> “Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás por completo…”

Levítico 20:13
> “Si alguno se acuesta con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre.”

Deuteronomio 22:28-29
> “Si un hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella… el hombre… dará al padre de la joven cincuenta piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló…”

Sigo?
3 K 54
#5 ombresaco *
No hay ningún lugar en la Biblia donde se nos enseñe a honrar el mal

La Biblia sí tiene partes donde se enseñan cosas que están mal (lapidaciones, esclavismo...) , pero no son las partes que hay que interpretar lieralmente, son solo metafóricas o contextualizables.

También hay otras que son algunos consideran que están bien y otros mal (homosexualidad, anticoncepción...) pero para eso sí es literal, y los que no lo creen son unos wokes

#3 jajaja ahora alguno dirá que ese ejemplo del Deuteronomio 20 es "bien" o que es metafórico o contextualizable, pero que ya no aplica, salvo que se quiera usar para invadir y exterminar a tus vecinos
0 K 11
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#5 Los cananitas, contra los que iba dirigido Deuteronomio 20 sacrificaban niños a sus dioses, por eso la orden de exterminar a esos pueblos
0 K 10
#8 ombresaco
#6 ...Pero solo si no se rinde¿Entonces es contextualizable, o metafórica? ¿O matizable? Está bien exterminarlos para que no maten niños? (eso dónde lo dice?) pero se les puede dejar vivir si se rinden (aunque sigan matando niños)?
0 K 11
Tito_Keith #7 Tito_Keith
#3 cuando era joven y tenía tiempo y ganas me leí la Biblia, así a caraperro. La verdad es que es interesantísima y en muchas partes hermosa, pero aunque cuando empecé ya era ateo practicante, se cumple la siguiente frase
"Ateísmo es el resultado de leer la biblia tu mismo
Cristianismo en cuando la leen por ti"
Bertrand Russell
La parte que cuenta las aventuras de Chisus y sus mariachis contiene una ética perfectamente válida si le quitas los trucos de magia
1 K 12
Tito_Keith #10 Tito_Keith
#9 desconocía esta maravilla
0 K 9
vvega #11 vvega
#10 Yo también, pero una intuición me dijo que tenía que haber algo... Lucky strike!
0 K 10
Tito_Keith #13 Tito_Keith
#11 eres bueno! mis dieses
0 K 9
jewel_throne #1 jewel_throne
Deportado a Nueva Zelanda para que de sermones a los rebaños de "ovejas asesinas".
0 K 11
StuartMcNight #2 StuartMcNight
CANCELESE al pastor.
0 K 11
#4 laruladelnorte
Y no quiero ni pensar si el asesino hubiera sido negro...
0 K 10
themarquesito #12 themarquesito
#4 Veríamos linchamientos, como hace unos días en Delta State University (Misisipi), que apareció un estudiante negro colgado de un árbol.
0 K 20
BlackDog #14 BlackDog
#12 bulo, eso de linchamiento te lo has inventado.
0 K 6

menéame