Qué pasó realmente en el caso de la mujer asesinada en Mallorca por su pareja y que el PP vincula al fallo de las pulseras antimaltrato

Los populares usan esta información para intentar demostrar el mal funcionamiento de estos dispositivos. Sin embargo, el caso de Rosario Díaz no tiene nada que ver con las denuncias que acorralan al Ministerio de Igualdad. Rosario Díaz no llevaba encima el dispositivo que alerta de esa proximidad y que provocaría la movilización de la policía para protegerla de un posible ataque. Por tanto, no falló la pulsera.