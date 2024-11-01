«¿Qué pasó?». Las propias palabras de JD Vance le son echadas en cara al ser acusado de hipocresía. (Eng)

«El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo este proceso: el tráfico de drogas debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. Maduro es la última persona en descubrir que el presidente Trump cumple lo que dice. Felicitaciones a nuestros valientes operadores especiales que llevaron a cabo una operación verdaderamente impresionante», escribió Vance antes de añadir: «Y un aviso público para todos los que dicen que esto fue "ilegal": Maduro tiene múltiples acusaciones en Estados Unidos”