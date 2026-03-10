edición general
“Lo que pasó en la isla de Epstein también pasa en colegios religiosos y pasa al lado de tu casa”, Xita Rubert

Xita Rubert cree que la literatura tiene algo de premonitorio. “Lo pensaba estos días en los que se han hecho públicos los documentos y vídeos de Epstein en su isla. Cuando escribí Los hechos de Key Biscayne también sucedía alrededor de esa época, también pasaba en una isla y también escribía sobre la corrupción moral de las élites, pero no solo de las financieras, sino de las culturales y las intelectuales”, reflexiona en un bar del barrio de Gràcia, un lunes de febrero, a propósito de la conexión de la actualidad con su última novela....

"Lo que pasó en la isla de Epstein también pasa en colegios religiosos y pasa al lado de tu casa..." y desgraciadamente en casas.
