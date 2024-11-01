edición general
Paso histórico en el mundo de los videojuegos. Los sindicatos de desarrolladores se unen en un movimiento sin precedentes para luchar por sus derechos

Sindicatos de España, Italia, Alemania, Irlanda, Reino Unido y Francia se han reunido en París para abordar los problemas en la industria del desarrollo de videojuegos.

#1 MPR
Los sindicatos es algo que se podría sustituir tranquilamente por una IA, y nos ahorramos todas las "mariscadas", todo ventajas.

Ahí lo dejo. xD

Bromas aparte, la lucha es el único camino, pero los sindicatos actuales son una mierda pinchada en un palo: cuando hacen algo lo hacen tarde y mal.
