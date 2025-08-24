·
Pasó años escondido en su casa, cavó su propia tumba y sus sobrinos solo quisieron sacarlo para vender la finca
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha compartido algunas de las situaciones más impactantes que ha vivido ejerciendo esta labor
memoria
justicia
franquismo
fosas
