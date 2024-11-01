·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4590
clics
El fenómeno de los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”
3671
clics
Ayuso carga contra su equipo: ''Esto una dictadura, quieren dañar mi imagen''
4216
clics
[EN] ¿Es un Intel N100 mejor compra que una Raspberry Pi?
4547
clics
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
3152
clics
Un niño de 11 años muere tras ser tiroteado mientras tocaba el timbre de una casa como broma
más votadas
552
«Bloquearemos toda Europa»: los estibadores de Génova irán a la huelga para proteger la flotilla hacia Gaza
551
La jueza de la dana denuncia que sufre una "campaña difamatoria" de un "machismo atroz" para tumbar la causa
489
Dani Esteve llama a la "caza" contra periodistas y políticos progresistas
492
El ministro de Seguridad de Israel avisa de que tratará como "terroristas" a los activistas de la flotilla
509
La Cope inventa una noticia falsa de una ocupación en Sant Martí de Tous de una vecina que ni existe [CAT]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
16
clics
¿Qué pasaría si Estados Unidos dejara de apoyar a Israel mañana? (ING)
La mitad de los votantes estadounidenses creen que Israel está cometiendo genocidio y seis de cada diez se oponen a una mayor ayuda militar, según sugieren las encuestas.
|
etiquetas
:
estados unidos
,
palestina
,
gaza
7
2
0
K
100
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
100
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Premutos73
Qué nos enteraríamos de lo que pasaba en las fiestas de Epstein por las que pasó Trump.
14
K
151
#8
harverto
#5
Y de todo lo demás
0
K
13
#9
frg
*
#5
Eso ya lo sabemos. Si un par de purilos organizan un concurso de belleza con jovencitas en casa de uno de ellos y la "querida" del otro está condenada por trata, sólo hay que unir los puntos.
0
K
12
#7
j3j3j3j3
se morirían de hambre en Israel , no tendrían ni para comprar pipas, sin los pringaos de contribuyentes de EEUU no tienen N A D A.
todo el tinglado que tienen montado en el Oriente medio es gracias a que los contribuyentes pagan los impuestos en EEUU.
4
K
58
#6
encurtido
Que probablemente dejarían de existir en unos meses. Su éxito está basado en un presupuesto militar mayor que todos sus países vecinos juntos, de hecho el mayor presupuesto militar per cápita del mundo lo cual es insostenible sin apoyos. Sin ayuda de EEUU, 2 telediarios.
3
K
36
#10
makinavaja
Si Estados Unidos dejara de apoyar a Israel mañana, pasado mañana sería borrado del mapa... Mira que le tienen ganas todos sus vecinos!!!!
1
K
24
#11
Asimismov
#10
el primero Turquía con más de 85 millones de turcos; el segundo Egipto con 112 millones e Irán con 89 millones.
0
K
12
#1
LázaroCodesal
Que Israel les meterían unas sanciones y unos aranceles que se iban a cagar los gringos.
1
K
19
#2
DenisseJoel
Nada. Israel es un instrumento de EEUU. Si se te rompe un instrumento, usas otro.
1
K
14
#4
SeñorPresunciones
Iba a temblar la bolsa de lo lindo.
0
K
12
#3
jromero1974
lo mismo que pasado mañana pero un día antes
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
todo el tinglado que tienen montado en el Oriente medio es gracias a que los contribuyentes pagan los impuestos en EEUU.