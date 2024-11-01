edición general
¿Qué pasaría si Estados Unidos dejara de apoyar a Israel mañana? (ING)

La mitad de los votantes estadounidenses creen que Israel está cometiendo genocidio y seis de cada diez se oponen a una mayor ayuda militar, según sugieren las encuestas.

Premutos73 #5 Premutos73
Qué nos enteraríamos de lo que pasaba en las fiestas de Epstein por las que pasó Trump.
#8 harverto
#5 Y de todo lo demás
frg #9 frg *
#5 Eso ya lo sabemos. Si un par de purilos organizan un concurso de belleza con jovencitas en casa de uno de ellos y la "querida" del otro está condenada por trata, sólo hay que unir los puntos.
#7 j3j3j3j3
se morirían de hambre en Israel , no tendrían ni para comprar pipas, sin los pringaos de contribuyentes de EEUU no tienen N A D A.
todo el tinglado que tienen montado en el Oriente medio es gracias a que los contribuyentes pagan los impuestos en EEUU.
#6 encurtido
Que probablemente dejarían de existir en unos meses. Su éxito está basado en un presupuesto militar mayor que todos sus países vecinos juntos, de hecho el mayor presupuesto militar per cápita del mundo lo cual es insostenible sin apoyos. Sin ayuda de EEUU, 2 telediarios.
makinavaja #10 makinavaja
Si Estados Unidos dejara de apoyar a Israel mañana, pasado mañana sería borrado del mapa... Mira que le tienen ganas todos sus vecinos!!!! :-D :-D :-D
Asimismov #11 Asimismov
#10 el primero Turquía con más de 85 millones de turcos; el segundo Egipto con 112 millones e Irán con 89 millones.
LázaroCodesal #1 LázaroCodesal
Que Israel les meterían unas sanciones y unos aranceles que se iban a cagar los gringos.
#2 DenisseJoel
Nada. Israel es un instrumento de EEUU. Si se te rompe un instrumento, usas otro.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Iba a temblar la bolsa de lo lindo.
jromero1974 #3 jromero1974
lo mismo que pasado mañana pero un día antes
