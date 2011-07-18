Pasado y presente de las bases militares americanas en España. 1944-2016

El convenio defensivo España-USA es del 26/9/53. El acuerdo es presentado por el régimen fascista como modelo de ayuda mutua, militar y económica, entre «ambas potencias», valiente propaganda. Cláusulas secretas reservaban a USA la iniciativa y uso unilateral. USA comenzó a invertir y construir bases e instalaciones militares. Mantenía la soberanía de las bases y, se regían por las leyes americanas. Las repercusiones de los acuerdos conferían a España la figura de vasallaje y la posibilidad de entrar en guerra automáticamente si USA lo hacía.