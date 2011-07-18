edición general
6 meneos
14 clics
Pasado y presente de las bases militares americanas en España. 1944-2016

Pasado y presente de las bases militares americanas en España. 1944-2016

El convenio defensivo España-USA es del 26/9/53. El acuerdo es presentado por el régimen fascista como modelo de ayuda mutua, militar y económica, entre «ambas potencias», valiente propaganda. Cláusulas secretas reservaban a USA la iniciativa y uso unilateral. USA comenzó a invertir y construir bases e instalaciones militares. Mantenía la soberanía de las bases y, se regían por las leyes americanas. Las repercusiones de los acuerdos conferían a España la figura de vasallaje y la posibilidad de entrar en guerra automáticamente si USA lo hacía.

| etiquetas: franquismo , bases americanas
5 1 0 K 66 cultura
1 comentarios
5 1 0 K 66 cultura
#1 Horkid
Por su cercanía ideológica, a Estados Unidos «el país de la libertad» no le resulta difícil aliarse y potenciar regímenes fascistas, como es el caso de la España de Franco, la Cuba de Batista, la Chile de Pinochet, la Nicaragua de Somoza, el Irak de Sadam Hussein y un largo etcétera de dictaduras a lo largo de todo el mundo. A partir de los 70 se da cuenta de que el modelo de dictadura militar no sirve, ya que encuentra demasiadas resistencias en el pueblo, lo cual impide su…   » ver todo el comentario
0 K 13

menéame