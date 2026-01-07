El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes

El partido del agitador Alvise Pérez se presentará a las elecciones autonómicas anticipadas de Aragón del próximo 8 de febrero. Así consta en el Boletín Oficial de Aragón, que publica hoy las candidaturas oficiales presentadas y aprobadas para los próximos comicios autonómicos.
| etiquetas: alvise , salf , aragón , elecciones
Ahora que ellos informen de su programa electoral.
Ahora que la oposición informe de su programa electoral.
Que den información al pueblo.
Y que cada uno vote.
- Te consideras sin afiliación concreta,
- Te alegras de los "del otro lado" me consideres del otro lado
Que sepas que bajo mi punto de vista, los de HDP de VOX son masones, extrema izquierda, comunistas, pero con traje y corbata, y duchándose a diario
Compensa en parte lo gilipollas que está siendo la izquierda.
Pero espero que no consiga diputado (pero que se quede a un pelo).
- Socialistas
- La Unión General de Trabajadores (UGT) Dentro del PSOE, había divisiones entre posturas más radicales (lideradas por Largo Caballero) y moderadas (Julián Besteiro).
- Anarquistas: La Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
- Federación Anarquista Ibérica (FAI)
- Comunistas: El Partido Comunista de España (PCE)
- En Cataluña, el Partido Socialista… » ver todo el comentario
Ya he dicho que la izquierda está haciendo el gilipollas, y sé que es su "pecado histórico".
Pero como parte de ella que me considero (sin afiliación concreta), me alegra que los del otro lado copien nuestros errores.