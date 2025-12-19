Participaciones en el concurso de demostraciones Tiny Tapeout 8 (ENG)  

Además del VGA donut, presenté otras dos propuestas al concurso Tiny Tapeout 8, en el que hay que enviar un diseño ASIC «pequeño» (con capacidad para unas 4000 puertas lógicas) que envíe una señal RGB de 2 bits a un puerto VGA y una señal de audio de 1 bit a un altavoz. Una era una especie de intro al estilo de las antiguas C64/Amiga, y la otra era un gato nyan. La introducción presenta un campo de estrellas de fondo, un tablero de ajedrez en 3D con mosaicos de colores y texto ondulado que se desplaza y proyecta una sombra sobre el tablero.